Charlotte (25) hadde nesten en halv million i gjeld - så kom arbeidsgiveren til unnsetning

Fikk 25.000 kroner fra sjefens egen lomme.

I kveldens episode av «Luksusfellen» er det lastebilsjåføren Charlotte Warth (25) som får besøk av forbrukerøkonomene Hallgeir Kvadsheim og Magne Gundersen.

I løpet av de siste årene har Warth, som for tiden venter barn, pådratt seg over 400.000 kroner i gjeld. I løpet av ett år hadde nordlendingen flyttet hele ni ganger, noe som gjorde at hun mistet kontroll på regninger som kom i posten.

I tillegg til et overforbruk på langt over 100.000 i året på mat fra kiosker og andre butikker, var Kvadsheim og Gundersen svært bekymret for den økonomiske situasjonen til den vordende moren.

Ble reddet av sjefen

Denne gang ble det imidlertid en enkel jobb for «Luksusfellen»-økonomene.

Ingen forhandlinger med banker og andre kreditorer trengtes for å friskemelde økonomien til Charlotte Warth. For mens Kvadsheim og Gundersen var på besøk, kalte sjefen til Warth, Rune Madsen, dem inn på et møte.

Der presenterer Madsen, som er daglig leder i firmaet Roald Madsen AS, en løsning «Luksusfellen»-økonomene ikke har sett maken til.

Fra egen lomme gir Madsen 25.000 kroner i gave til Warth slik at hun raskt kan kvitte seg med inkassokravene. I tillegg tilbyr ham at firmaet kan overta gjelden hennes, slik at hun kun står med studielånet og privatgjeld alene.

Tar til tårene

Den gode nyheten blir rett og slett for mye for den 25 år gamle lastebilsjåføren som tar til tårene etter sjefens beskjed.

- Du gjør en fantastisk jobb, og du er en som vi har lyst til å satse på for fremtiden. Vi er veldig glad i deg, Charlotte, sier Madsen som også tar til tårene.

- Du er helt utrolig, sier en ordknapp Warth som innser at den årelange økonomikrisen er ved veis ende.

Verken Charlotte Warth eller Rune Madsen har ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen. Da «Luksusfellen» kommer tilbake på besøk til Warth en måned senere, kan Warth fortelle at alt fortsatt står bra til med økonomien i dag.

I dag har 25-åringen også fått en datter som kan se inn i en trygg, økonomisk hverdag.

