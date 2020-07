Charter-Hilde føler seg hengt ut av VG: - Krenkende og respektløst

Hilde Skovdahl føler seg latterligjort av VG i fremstillingen i Trump-sak.

«Da jeg er utrolig samfunns-engasjert, er jeg ofte på debatter, og er så heldig å få lov å skrive kronikker og engasjere meg. Det betyr mye for meg, så folk ikke bare tror man er glad og gæren hele tiden. Et menneske har jo flere sider. Men ofte blir det brukt mot meg, og da gjerne i pressen, som dette tilfellet».

Slik åpner Hilde Skovdahl (51), bedre kjent som «Charter»-Hilde, et innlegg på Facebook mandag, og refererer til saken «100 nordmenn om USA-valget: Dette tror de blir vinneren», publisert i VG, der hun er en av de 100 bidragsyterne til saken.

«I går fikk jeg en SMS fra en journalist angående president valget i USA. Jeg ble glad for at de spurte meg, så jeg svarer med én setning som han ber om. Hva skjer? Joda, saken kommer ut. De har spurt 100 stykker, alt fra professorer i statsvitenskap til politikere, til Midtøsten-forskere. Der de får lov å uttale seg med mer enn én setning. Og midt i alt er jeg, men da med tittel «Charter»-Hilde, og med et grusomt megabilde fra en Syden-setting, som de har funnet i arkivet sitt», fortsetter Skovdahl.

- Krenkende og respektløst

Ifølge Skovdahl, som i tillegg til sitt mangeårige samfunnsengasjement gjennom både kronikker og politiske verv også jobber som foredragsholder og coach, blir hun fremstilt som «klovnen» bak fagfolket.

- Det føles både krenkende og respektløst at man skal bli latterliggjort i et alvorlig politisk spørsmål, sier Skovdahl til Nettavisen.

Hør også: «Charter»-Hilde åpner opp om singeltilværelsen: - Vanskelig å stole på menn

Skovdahl forteller at det var måten hun ble fremstilt på, kontra de andre bidragsyterne i saken, som fikk henne til å reagere. Hun mener at de andre ble fremstilt som seriøse, mens hun ble tildelt et tyllskjørt og et reality-stempel.

VG har nå byttet ut «Charterfeber»-bildet av Skovdahl i en oppdatert versjon av saken.

- I samfunnet er vi et hav av ulike mennesker. At mediene er med på å stigmatisere mennesker på den måten er nedverdigende og ikke minst alvorlig. Da har man ikke en sjanse i havet, sier Skovdahl til Nettavisen.

- Dette er krenkende og ikke minst respektløst. Er det måten å behandle noen på etter at en bruker sin egen tid for å bidra til deres sak? spør Skovdahl seg.

- Vi er lei oss

Ifølge VGTV-redaktør og redaktøransvarlig i VG, Rolf Sønstelie, var det aldri intensjonen å fremstille Skovdahl på en feilaktig eller useriøs måte.

- Vi er lei oss for at hun føler seg dårlig behandlet. Målet med saken vår å speile en bredde av folks meninger om valget i USA, og hun var en av de profilene fra underholdningsbransjen vi ønsket å ha med i saken, forklarer Sønstelie.

Les også: Dystre koronatall for Trump - tre måneder før valget

Sønstelie understreker overfor Nettavisen at meldingen Skovdahl fikk fra VG om at de ønsket seg en setning om hvordan hun trodde valget ville gå, var identisk til meldingen alle de andre profilene i saken fikk.

- Noen klarte å holde seg til én setning, mens andre ikke klarte å gjøre det. Vi valgte imidlertid ikke å redigere svarene vi fikk. Derfor er det noen som har litt lenger svar enn andre, forklarer han.

Sønstelie kan derimot ikke forstå hvorfor Skovdahl reagerer på tituleringen.

- Vi omtaler hun som «reality-kjendis» og «Charter»-Hilde fordi det er det hun er kjent som og også omtaler seg selv som. Det var ikke ment som noe nedsettende, snarere tvert i mot. Jeg skjønner ikke hvorfor hun reagerer på det, men jeg er lei meg for at hun opplever det slik, sier Sønstelie.

Tar selvkritikk

Kort tid etter at artikkelen ble publisert i avisen, sendte Skovdahl en tekstmelding til journalisten som hadde kontaktet henne.

I meldingen etterspurte Skovdahl et svar på hvorfor tilsynelatende bare hun fikk beskjed om å dele én setning om presidentvalget mens andre fikk uttale seg fritt. Hun reagerte også tydelig på bildet avisen valgte å bruke av henne.

Tekstmeldingen fikk imidlertid ikke Skovdahl svar på før på onsdag, og overfor Nettavisen kan VG bekrefte at redaksjonen mottok tilbakemeldingen fra Skovdahl.

- Vi endret bilde mandag, etter at vi mottok henvendelsen. Grunnen til at det opprinnelige bildet ble brukt i utgangpunktet var fordi det viser henne som den underholdningsprofilen hun er, forklarer Sønstelie.

Han forklarer videre hvorfor det tok to dager før hun fikk svar på meldingen.

- Meldingen som journalisten mottok ble videresendt til redaksjonen fordi journalisten hadde gått ut i ferie. På det tidspunktet kokte det i nyhetsbildet, men vi burde absolutt ha ringt Hilde etter at vi endret bilde og hadde lest tilbakemeldingen slik at hun også kunne få muligheten til å uttale seg ytterligere. Det er beklagelig.