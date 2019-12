Chili-elskere lever lengre, hevder ny studie.

Har du spist en litt for sterk chili con carne i det siste? - Bra, mener forskere.

Forskningsrapporten kommer fra pasta all' arrabbiatas hjemland - Italia. Studien sammenlignet risikoen for død blant 23.000 mennesker, hvorav noen spiste chili og noen av dem ikke.

Deltakernes helsetilstand og spisevaner ble overvåket i løpet av åtte år, og forskere fant ut at risikoen for å dø av et hjerteinfarkt var 40 prosent lavere blant deltakerne som spiste chili minst fire ganger per uke.

Dødsfall fra hjerneslag ble mer enn halvert, ifølge resultater som ble publisert i Journal of the American College of Cardiology.

Les også: Vil du raskt ned i vekt? Ikke spis dette

– Et interessant funn er at beskyttelsen mot dødelighetsrisiko var uavhengig av hvilken type kosthold folk hadde, forteller studiens hovedforfatter Marialaura Bonaccio, en epidemiolog ved Mediterranean Neurological Institute, ifølge CNN.

– Med andre ord, selv om noen følger det sunne middelhavskostholdet, og noen andre spiser mindre sunt, så har chili en beskyttende effekt for alle, hevder hun.

Italiensk matkultur

Licia Iacoviello, direktør for avdeling for epidemiologi og forebygging ved Neuromed og professor ved University of Insubria i Varese forklarer at de gunstige egenskapene til chili har blitt gitt videre gjennom den italienske matkulturen.

– Og nå, som allerede observert i Kina og i USA, vet vi at de forskjellige plantene av paprikaarten, selv om de er konsumert på forskjellige måter over hele verden, kan være godt for helsen vår, sa Iacoviello.

Les også: Chili kan gi deg et lengre liv

Får kritikk

Selv om rapporten får skryt fra flere eksterne eksperter er det ikke alle som er like overbevist om at sterk mat er den direkte årsaken til at noen mennesker i mindre grad får hjerteinfarkt og hjerneslag:

– Det er sannsynlig at mennesker som bruker chili i maten, også generelt bruker mer urter og krydder, og dermed spiser mer fersk mat, inkludert grønnsaker, mener Duane Mellor, en kostholdsekspert og seniorpedagog ved Aston Medical School i Storbritannia.

– Selv om chili kan være et velsmakende tillegg til oppskriftene og måltidene våre, vil sannsynligvis enhver direkte effekt være liten, og det er mer sannsynlig at det heller gjør det mer behagelig å spise andre sunne matvarer.

Ian Johnson, ernæringsforsker ved Quadram Institute Bioscience i Norwich, er enig:

– Chili kan bare være en markør for en annen kostholds- eller livsstilsfaktor som ikke er gjort rede for. Denne typen usikkerhet er vanligvis til stede i epidemiologiske studier, og forfatterne erkjenner dette, sier Johnson.