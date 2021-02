Komikeren har blitt anklaget for seksuell trakassering av mindreårige.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I fjor sommer fikk komiker Chris D'Elia (40) sparken fra Netflix-filmen «Army of the dead» etter anklager om seksuell trakassering. Anklagene kom i sosiale medier, der flere hevdet at komikeren bevisst flørtet med mindreårige jenter.

Selv nektet 40-åringen for dette, og sa følgende i en uttalelse til kjendisnettstedet TMZ:

– Jeg har aldri bevisst gått etter mindreårige jenter på noe tidspunkt. Alle mine forhold har vært lovlige og med samtykke, og jeg har aldri møtt eller utvekslet bilder med de menneskene som har skrevet ting om meg i sosiale medier.

Nå, et halvt år senere, har han delt en video på YouTube der han går nærmere inn på temaet.

Går i terapi for å få hjelp

I videoen forteller komikeren at han etter måneder med terapi forstår at holdningene hans til sex har vært «usunne».

– Jeg står for at alle forholdene mine har vært lovlige og med samtykke. Det er sannheten, sier han.

– I løpet av den siste tiden har jeg søkt medisinsk hjelp, og er i terapi og liknende. Det jeg har lært er at det alltid har handlet om sex for meg. Livet mitt var sex, det kontrollerte livet mitt, legger D'Elia til, og sier han jobber med problemet.

40-åringen erkjenner at han som offentlig person har utnyttet seg av at mange vil være med ham av den grunn.

– Jeg fikk minst 50 meldinger hver gang jeg hadde et show, og jeg svarte på alle. Jeg tenkte for meg selv at det å være ærlig med disse kvinnene var det riktige å gjøre. Jeg svarte: Hei, kom til hotellrommet mitt og ha sex. La oss kline. La oss gjøre det og det. Og jeg trodde at det var «det riktige» å gjøre.

Videre erkjenner han at han har vært utro mot flesteparten av kjærestene sine, inkludert sin nåværende forlovede.

Avslutningsvis sier komikeren at han er lei seg hvordan han oppførte seg, og at han skammer seg.

Brakk lårbeinet

Fansen ble svært bekymret da skuespiller Brooke Shields (55) la ut en ny video på Instagram i helgen.

«Jeg har brukket lårbeinet. Begynner å bli bedre. Uansett hva utfordringen din er, gjør en positiv endring for deg selv for å komme deg fremover», skrev 55-åringen til videoen, der hun går på krykker i det som tilsynelatende er en sykehusgang.

Det er ikke kjent hvordan skuespilleren skadet seg, men i kommentarfeltet er det flere som sender støtteerklæringer.

«Brooke! Jeg er så lei meg. Mot er i blodet ditt. Sender masse kjærlighet», skriver skuespillerkollega Glenn Close (73).

Sharon Stone (62) tilbyr seg på sin side å hjelpe:

«Jeg er så lei meg. Hold meg oppdatert på hvordan det går. Hvis du er hjemme kan jeg komme med mat», skriver Stone.

Utover dette renner det inn med god bedring-meldinger fra både kjente og ukjente.

Røper gladnyhet på Instagram

Også skuespiller Wilmer Valderrama (41) har nylig vært på sykehuset, men av helt andre grunner.

Han har nemlig blitt pappa for første gang.

«Livet er en reise i stadig utvikling, og i de tider veien vår trenger et lys blir engler sendt til oss for å vise oss veien og at vi kan være mer. Rett ut av himmelen har vi ønsket vår første datter velkommen», skriver han i et innlegg på Instagram.

41-åringen har delt tre bilder av sin lille familie, og avslører i innlegget at datteren ble født 15. februar.

Valderrama og forloveden Amanda Pacheco (30) har vært et par siden 2019, og ble forlovet i januar i fjor.

