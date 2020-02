Chris Harris i Top Gear om Porsche Taycan: – Kommer til å endre hele spillet

Om valget står mellom Tesla Model S og Porshce Taycan, er bilekspert Chris Harris i «Top Gear» ikke i tvil.

En ny sesong av «Top Gear» har premiere på BBC den 19. februar, og nok en gang får vi gjensyn med Chris Harris, Paddy McGuinness og Freddie Flintoff.

Om vi skal dømme ut fra traileren blir det en actionspekket sesong, hvor Harris for første gang på TV viser hvilke krefter som skjuler seg i en McLaren Speedtail – i et kappløp mot kampflyet F-35.

Det er ikke første gang Top Gear gjennomfører et slikt stunt. For mer enn ti år siden utfordret Rirchard Hammond en Eurofighter Typhoon med en Bugatti Veyron.

– Vi lurte litt på om vi hostet opp gamle ideer, men superbilene har utviklet seg en smule på den tiden, og dessuten har vi et nytt fly. Det er virkelig 15-20 minutter med eksplosiv TV, bedyrer Chris Harris overfor Nettavisen.

Se en smakebit av årets Top Gear i traileren nedenfor:

– Porsche Taycan er en «gamechanger»

McLaren Speedtail er gøy å se på TV, men det er en annen bil langt flere nordmenn er interessert i i virkeligheten – Porsches første elbil Taycan.

Top Gear har en omfattende test av elbilen i årets sesong, nærmere bestemt toppmodellen Porsche Taycan Turbo S.

Porsche er kjent for å skru sammen noen av verdens beste sportsbiler, og Harris levner liten tvil om at han er imponert.

– Taycan er en fantastisk maskin. Den kommer til å snu opp ned på hele spillet, sier Harris til Nettavisen.

Han fortsetter:

– Produsenten av verdens beste sportsbiler har nå laget en elbil, og det kommer til å være mange skeptikere. Men den er superb, interiøret er utmerket. En halvtime i den bilen, og du er solgt, bedyrer bileksperten.

Det går unna når en presser klampen i bånn i en elbil som Porsche Taycan. Foto: (BBC)

Blir målløs av akselerasjonen

I videoen i toppen av artikkelen kan du se litt fra testingen.

– Oh my lord, utbryter Harris idet bilen akselererer fra stillestående.

– Tillat meg å være en smule målløs, sier han, men summer seg snart.

– Den er nådeløs. Det gjør vondt i nyrene. Taycan vil gå fra 0 km/t til fartsgrensen på motorveien på rundt tre sekunder. Om det ikke er raskt nok for deg, begynn med basehopping eller noe slikt.

Porsche er den siste bastionen av biler for «oktanhoder». Så når de begynner å lage elbiler, forstår du at verden virkelig er i endring. Forventningene til bilen var høy, men den leverte virkelig.

Top Gear tester elbilen Porsche Taycan i den 28. sesongen av bilprogrammet.

– Porsche Taycan danker ut Tesla Model S

Tesla Model S vil være en naturlig bil å sammenlikne Porsche Taycan med når det gjelder spesifikasjoner. Harris har kjørt test av begge, og mener Taycan er den klart beste av de to bilene.

Han stiller samtidig spørsmål ved om den beste bilen vil vinne kappløpet om forbrukerne:

– Den største forskjellen mellom de to bilene er ladenettverket, og Teslas egne nettverk av Superchargere. Porsche Taycan er den klart beste av de to bilene, men spørsmålet er om Tesla var så tidlig over startstreken at de blir nesten umulige å slå?

The Stig kjører Taycan på testbanen

Taycan veier godt over to tonn, men oppfører som en sportsbil gjennom svingene på Top Gears testbane. Det har Harris nesten vanskeligheter med å begripe.

– Kort fortalt, den går som en Porsche rundt en racerbane. Denne tingen veier 2,4 tonn, det er mer enn en Range Rover! Den har ingen rett til å kjøre som dette, til å akselerere, stoppe og endre retning slik den gjør, sier programlederen.

I forbindelse med testingen presset også The Stig elbilen gjennom Top Gears berømte bane. Tiden endte på 01:17.6, som gir bilen en plassering helt oppunder topp 10-listen. Det er i samme klasse som Koenigsegg CCX og Mercedes Benz AMG GT.

«Top Gear» har premiere i Norge onsdag 19. februar. Programmet vises på BBC Brit klokken 22.30.