Chrissy Teigen avslører drastisk inngrep

Else Kåss Furuseth hylles for frekt bilde.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendisnyhetene og virale trendene fra inn- og utland akkurat nå.

Tidligere denne uken publiserte den amerikanske supermodellen Chrissy Teigen (34) en video av seg selv på Twitter der hun tester seg for korona. Siden da har spekulasjonene herjet.

I kommentarfeltet under avslører nemlig Teigen en oppsiktsvekkende detalj rundt hvorfor hun testes for viruset.

- Jeg skal operere meg, skrev hun, noe som ikke akkurat satte en stopper for fansens nysgjerrighet.

Fjerner brystene

Flere ble svært bekymret for Teigen og ble redd for at det var snakk om en alvorlig operasjon.

- Jeg håper alt er bra med deg, skriver en blant annet.

På Instagram tirsdag la Teigen lokk på alle spekulasjonene.

- (...) Jeg skal fjerne brystene mine. Jeg har vært veldig glad i dem i mange år, men nå er jeg lei. Jeg har lyst til å ha muligheten til å kunne lukke en kjole i min størrelse og legge meg på magen komfortabelt. Det er ikke noe verre enn det, så ikke bekymre dere for meg. Alt er fint og jeg jeg kommer fremdeles til å ha pupper. Bare rent fett denne gangen, noe en pupp i utgangspunktet er, skriver hun.

Etter kommentarfeltet å dømme er fansen svært takknemlig for at Teigen kunne avkrefte at det var en operasjon av det alvorlige slaget.

- Lykke til med operasjonen og takk for at du alltid er så åpen. Verden trenger mer av det, skriver en blant annet.

- Jeg er fryktelig lei meg

En annen som har måttet se seg nødt til å besvare fansen denne uken er komikeren og skuespilleren Jimmy Fallon (45).

Den siste tiden har en 20 år gammel video av Fallon gått viralt i sosiale medier der han parodierer Chris Rock i en såkalt «blackface»-maske, en betegnelse på det å male ansiktet brunt for å karikere en person med mørk hudfarge.

Ansiktsmalingen ble særlig brukt på 1800- og 1900-tallet der hvite mennesker pariodierte svarte mennesker. Masken er både støtende, respektløs og rasistisk, og på kort til har Fallon mottatt massiv kritikk fra fansen.

På Twitter tirsdag legger Jimmy Fallon seg helt flat.

- Det er ingen unnskyldning for dette, skriver han blant annet før han fortsetter:

- Jeg er veldig lei meg fot at jeg tok denne utvilsomt krenkende avgjørelsen, og takker dere alle for at jeg må ta ansvar.

Mistet nesten livet

En annen som har skapt overskrifter det siste døgnet er skuespillerstjernen Adam Sandler (53).

I fjor gjorde 53-åringen stor suksess med filmen «Uncut Gems» der han spilte den spillavhengige Howard Ratner. Sandler fikk mye skryt for sin utførelse i rollen, og flere har applaudert ham for sin troverdighet.

TROVERDIG: Adam Sandler gikk så langt inn i rollen som Howard i filmen «Uncut Gems» at medskuespillere på et tidspunkt trodde det var Howard. Her er Adam Sandler på Spirit Awards tidligere i år. Foto: NTB Scanpix

I et nylig intervju med Entertainment Weekly forteller kollega og regissør Josh Safdie at Sandler til tider kunne leve seg så inn i rollen at det nesten gikk galt.

- Sandler var så inne i karakteren sin at det til tider ble litt skummelt. Spesielt i en scene der han ble kvalt, forteller Safdie og fortsetter:

- Det var en scene der Sandler skulle bli kvelt, men skuespilleren trodde på et tidspunkt at Sandler var Howard så istedenfor å slippe da Sandler forsøkte å «tappe» seg ut, kvalte han enda hardere og Sandler klarte ikke puste.

Ifølge Sandler kom han stadig hjem med blåmerker og andre skrubbsår etter en innspillingsdag. Likevel elsket han rollen som Howard.

- Jeg digger disse folke. De er fantastiske filmskapere, sier Sandler i samme intervju.

Får fansen til å måpe

Andre kjendiser skaper imidlertid overskrifter fra sosiale medier.

Da «Unbreak My Heart»-sangeren Toni Braxton (52) delte et bikinibilde i sosiale medier mandag, fikk hun fansen til å måpe. Bildet viser Braxton i en liten, sort bikini, tilsynelatende klar for en avslappende dag ved strandkanten.

Utbruddet av koronaviruset setter derimot en stopper for en strandutflukt, noe sangeren påpeker på Instagram.

«Strandene er åpne, og jeg er bikinikropp-klar. Men jeg er for redd til å dra. Det er fortsatt covid-19. Hold dere trygge, alle sammen», skriver 52-åringen i bildeteksten.

Hun har også delt det samme bildet på Twitter:

«Strand-klar, men strendene er ikke klare», skriver hun der, etterfulgt av en oppfordring om å holde seg hjemme.

Jubel i kommentarfeltet

I kommentarfeltet renner det over av reaksjoner fra fansen, som er fra seg av beundring over Braxtons fysikk. Blant annet er det flere som ikke kan forstå at sangeren har bikket 50, og kommentarer om alderen hennes er en gjenganger.

«Så du skal bare være 25 for alltid? Er det planen?» skriver en, ifølge Fox News.

«Jeg håper jeg ser ut som deg når jeg er på din alder», skriver en annen, mens en tredje ble inspirert til å trene:

«Vel søren, Toni. La meg gå og ta noen flere situps», lyder kommentaren under bikinibildet.

Bildet har i skrivende stund fått over 180 000 likerklikk.

Rørende øyeblikk

En annen som har fått mye oppmerksomhet på Instagram det siste døgnet, er Vanessa Bryant (38). I januar mistet hun ektemannen, basketball-legenden Kobe Bryant, og datteren Gianna i en helikopterulykke, og naturlig nok har de siste månedene vært tøffe for både henne og resten av familien.

Likevel ser det ut til at Vanessa og familien klarer å se lyspunkter i hverdagen, og mandag delte hun et sjarmerende øyeblikk med sine over 14 millioner følgere på Instagram.

Vanessa og Kobes yngste datter, elleve måneder gamle Capri, har nemlig tatt sine første skritt.

«Babyen min! Så stolt av min Koko Bean. Capri tok sine første skritt fra tante Sophie til mamma i dag», skriver hun til en video som viser det sjarmerende familieøyeblikket.

Her til lands er det imidlertid Else Kåss Furuseth (39) som står for innhøstingen av likerklikkene.

På Instagram onsdag delte hun et bilde av seg selv som en parodi av forsiden på den nyeste utgaven av Elle, der hun på mange måter gjør narr av det overfladiske mange som regel er opptatt av.

Hittil har bildet fått i underkant av 50.000 likerklikk og kommentarfeltet er fylt til randen av hyllester og rosende ord.

- Hahaha, elsker dette, skriver blant andre Youtuber Joakim Kleven.

- Elsk elsk, skriver Triana Iglesias.

- Artister vi vil vippse, skriver Henriette Steenstrup.