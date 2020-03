Chrissy Teigen latterliggjør Melania Trump korona-innsats: Kaller Melania for robot i kåpe

Chrissy Teigen banner og sverter mot USAs førstedame for mangel på krise-initiativ.

Mens koronakrisen rammer USA hardt, på samme måte som resten av verden, mener Chrissy Teigen at USAs førstedame Melania Trump kunne bidratt mer.

Nå angriper hun presidentfruen i en rekke Twitter-meldinger og tar den langtstående feiden med Melania Trump til nye høyder.

Forsvarer seg med tennispaviljong

– Har Melania i det hele tatt tenkt å gjøre noe med hennes «Be best» dritt i disse tider? Jeg ser regelmessig sinnsykt rå folk på tidslinjen min som gjør alt de kan hele dagen for å gjøre folk lykkelige, og denne kone-roboten jobber på en hva faens tennis-bygning..., skriver Teigen med referanse til initaitivet Be Best.

«Be best» er prosjektet Melania har valgt å ha fokus på i sin gjerning som presidentfrue. Målet er å bekjempe netthat, men hun har tidligere mottatt kritikk for at hun ikke gjør nok arbeid med «Be Best».

Som svar på dette har Melania bedt kritikerne være positive og fortalt at de bygger en tennispaviljong i hagen til Det hvite hus, som skal brukes til «Be Best»-kampanjen.

Harselerer med Melanias innsats som førstedame

Dette har provosert Teigen.

– ALT jeg har sett denne bot-en gjøre er å ta forsiktig på julepynt i en kåpe og stå og stirre i en kåpe og klappe statuer i en annen kåpe og så bytte ut denne kåpen med en frekk jakke. Faen ta deg, skriver hun.

Chrissy Teigen og ektemannen John Legend har blant annet brukt innetiden sin på å arrangere livekonsert på nett.

Historisk sett har førstedamens rolle blitt ansett som viktig for å berolige folket under krisetider.

Ba det amerikanske folk få en hobby

Melania har gjort mindre vellykkede forsøk på dette. Hun hadde sitt Marie Antoinette «La dem spise kake»-øyeblikk tidligere i uken, da førstedagen ba folk med hjemmekontor om å bruke tid til finne seg en hobby.

– Vurder å utnytte denne tiden hvor du jobber hjemme til å kontakte dine kjære via email eller FaceTime, tilbring tid med familien, eller jobb med velværet ditt ved å lese en bok eller bruke tid på en hobby, skrev Melania på Twitter.

Ikke overraskende skapte dette frustrasjon blant en rekke amerikanere som mente førstedamen var naiv.

Latterliggjør Ivanka Trumps telt-bygging

Ikke nok med det, også Donald Trumps datter, Ivanka, får også det glatte lag av Chrissy Teigen.

Ivanka har nemlig, muligens i et forsøk på å fremstå både folkelig og støttende, lagt ut et bilde som viser at hun og barna lager telt i stuen. Hun oppfordrer blant annet til at man kan smøre med sandwicher og annen nistemat.

– Etter vi har pakket sandwicher, kan vi få vennligst få korona-tester da, spør Teigen krast på Twitter.

Stikker kommer etter nyheten om at USA er i ferd med å gå tom for covid-19 tester, til tross for at visepresident Mike Pence har lovt at tester skulle gjøres tilgjengelig.