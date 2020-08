Chrissy Teigen og John Legend blir foreldre for tredje gang

Røper gladnyhet i musikkvideo.

Torsdag slapp John Legend (41) låten «Wild» og en tilhørende musikkvideo, der en gledelig nyhet kunngjøres.

Kona Chrissy Teigen (34) medvirker i hele videoen, og mot slutten av videoen blir også barna deres, Luna (4) og Miles (2) med - før det hele avsluttes med at Chrissy Teigen legger hånden på magen og avslører en voksende babymage.

Med det bekrefter stjerneparet at de venter sitt tredje barn sammen. Det er foreløpig ikke kjent når den lille melder sin ankomst eller om de venter en gutt eller jente.

Etter at musikkvideoen ble sluppet har Teigen også delt en video der hun viser frem babymagen på Instagrams historiefunksjon.

Legend og Teigen møttes på settet under innspillingen av sistnevntes musikkvideo «Stereo» i 2006. I 2013 giftet de seg, før de fikk sitt første barn sammen tre år senere.

Røper brudd på Instagram

Mens Teigen og Legends nyhet er av den koselige sorten, har Miley Cyrus (27) delt en mindre hyggelig nyhet.

Torsdag gikk hun live på Instagram og fortalte at hun og kjæresten, den australske artisten Cody Simpson (23) har gått hver til sitt. Det skriver Cheat Sheet.

– For et år siden prøvde pressen å fortelle historien min for meg og kontrollere hendelsesforløpet. Jeg aksepterer ikke det, sa hun og refererte til da det ble slutt mellom henne og eksmannen Liam Hemsworth (30) i fjor.

– I dag ble det kjent at jeg og kjæresten min har slått opp. Det ble bekreftet av en «troverdig kilde» selv om ingen er troverdige i et forhold annet enn de to som er i det. Men akkurat nå kan ikke to halve forme en hel, og vi jobber med oss selv for å bli menneskene vi vil være, legger hun til, og bekrefter at forholdet til Simpson er over.

Avslutningsvis forteller hun at hun og Simpson fortsatt er gode venner.