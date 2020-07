Chrissy Teigen slettet 60.000 innlegg på Twitter i bekymring for familien

– Alle tror jeg er skyldig, skriver modellen på Twitter.

Chrissy Teigen (34) har de siste dagene våknet til flere meldinger i sosiale medier der folk hardnakket hevder hun er medlem av en hemmelig pedofili-ring for kjendiser.

De grove anklagene kommer etter at en liste over angivelige passasjerer i privatflyet til den overgrepsdømte, avdøde milliardæren Jeffrey Epstein har gått sin seiersgang på nett.

På listen finner man navnet til både Teigen og ektemannen, John Legend (41), i tillegg til blant andre skuespiller Tom Hanks (64). Nyhetsbyrået Reuters har imidlertid faktasjekket og avvist at Hanks' navn befinner seg på noen passasjerlister, så dokumentet er etter alt å dømme fabrikkert.

I en rekke innlegg på Twitter slår Teigen hardt tilbake mot ryktene om Epstein og pedofili-ringen, skriver E! Online.

Hevdes å være Epstein-venn

Det hele startet 8. juli, da en bruker svarte på et av Twitter-innleggene til 34-åringen og skrev at navnet hennes er på passasjerlistene, etterfulgt av emneknaggene #GislaineMaxwell og #EpsteinIsland. Teigen svarte dette:

«Hvis vi skal leke med løgnen din, bare for moro skyld - så skjønner du at hvis jeg var på passasjerlisten for denne datoen i dette 'manifestet', ville jeg vært et offer», skrev hun.

Nå har konspirasjonsteorien om Teigens kjennskap til Epstein og samarbeidspartneren Gislaine Maxwell (58) gått såpass langt at hun har sett seg nødt til å slette store deler av innholdet sitt på Twitter. Nærmere bestemt 60.000 innlegg.

«Jeg har faktisk slettet 60.000 tweets, for jeg orker ikke dere idioter lenger. Jeg er bekymret for familien min», skriver hun.

Blant annet har tobarnsmoren slettet innlegg som omhandler realityserien «Toddlers and Tiaras», etter at flere hevder disse beviser ryktene om en påstått pedofili-ring.

– Alle tror jeg er skyldig

Teigen har også delt flere andre innlegg der hun tydelig uttrykker hjelpesløshet og bekymring for anklagene.

«Dette skjønner jeg ikke. Alle tror jeg er skyldig fordi jeg forsvarer meg selv. Dere skjønner at dere kaller meg pedofil, ikke sant?» svarer modellen til et innlegg der en annen Twitter-bruker mener reaksjonen hennes er mistenksom.

«Jeg vet ikke hvordan jeg kan stoppe dette. Jeg tror ikke noen skjønner det», skriver hun i et annet innlegg, mens hun i et tredje skriver at hun tror hun må slette Twitter-brukeren sin.

Flere konspirasjonsteorier

Dette er ikke første gang Teigen må forsvare seg mot absurde rykter. I 2018 truet 34-åringen og ektemannen med søksmål mot en kvinne som i flere Twitter-innlegg anklaget dem for å involvere datteren Luna (4) i menneskehandel.

Den gang ble det ifølge Los Angeles Times hevdet at Teigen og ektemannen var med i en sex-ring ved navn «Pizzagate». Modellens hyppige bruk av pizza-emojien i diverse innlegg i sosiale medier ble fremlagt som «bevis» av konspirasjonsteoretikerne, noe Teigen slo hardt tilbake på.

«Ok. Jeg har lurt på om jeg skal si noe om dette, men jeg er ganske forstyrret nå. Angivelig har det å kle opp datteren min som Alice i Eventyrland og en pølse, i tillegg til å ha en pizza-emoji på Snapchat, noe med Pizzagate å gjøre. Herregud, den tråden er vill. Kos dere», skrev hun ironisk på Twitter om pedofili-anklagene da, ifølge Los Angeles Times.

Innlegg som har med pizza å gjøre er også blant innleggene som nå trekkes frem av de som fremdeles mener Chrissy Teigen og familien har noe med en påstått sex-ring å gjøre.

