Christian (35) får sjokkbeskjed fra «Luksusfellen»-ekspertene: – Vi har ikke mulighet til å hjelpe deg

«Luksusfellen»-ekspertene reagerer kraftig på Christian Rasks forbrukslån.

Christian Rask (35) drømmer egentlig om å delta i «71 grader nord», men TV-debuten starter heller med et besøk av Lene Drange og Magne Gundersen i denne ukens «Luksusfellen»-episode. Rask trenger nemlig eksperthjelp.

Etter flere år med både små og store kjøp på avbetaling og et hussalg med stort tap, sitter han på en gjeld med høye renter som med årene bare vokser.

Les også: «Farmen»-Thor ble kristen i voksen alder. Slik møtte han Gud

– Christian hadde ikke den høyeste inntekten, og brukte ekstremt mye på å betale ned gjeld, i tillegg til at han brukte penger på barna sine. Så i senere år gikk pengene til de riktige tingene, men utfordringen ble de høye rentene, som førte til at overskuddet han hadde til gjelden ikke var nok, forteller Lene Drange til Nettavisen.

– Verdens dyreste forbrukslån

Rask har opp gjennom årene brukt mye penger på både biler og elektronikk, og har blant annet et forbrukslån hos Mybank på 470.000 kroner. Hva disse pengene har gått til har han mistet oversikten over.

Les også: (+) Heidi Fleiss solgte sex for millioner – til verdens mektigste menn. Kundelisten er på avveie

I tillegg har han et par personlige lån hos faren og stefaren, som hjalp ham økonomisk da han måtte selge huset etter et samlivsbrudd et drøyt halvår før ekspertene kom på døren. Ingen av partene hadde råd til å beholde huset, som de tapte en halv million kroner på etter salget.

Totalt har 35-åringen en gjeld på 687.921 kroner, og selv om han betaler ned på lånet øker det bare. Ekspertene reagerer kraftig på tallene fra kreditorene, og mener de opererer i en gråsone hva gjelder både nedbetalingstid og renter.

Lånet fra Mybank har nemlig en nedbetalingstid på hele 15 år, selv om det i utgangspunktet finnes reguleringer på at det kun skal være mulig å ta opp forbrukslån med nedbetalingstid på fem år. Med de høye rentene øker beløpet stadig, og innen ti år vil Rasks totalgjeld ha økt med cirka én million kroner. 900.000 av disse er kun renter. Det får Drange til å reagere.

– Han har jo fått verdens dyreste forbrukslån, 20 prosent rente med 15 års nedbetaling. Det beløpet han har evne til å betale ned på lånet hver måned dekker ikke rentene, engang. Det blir helt tullete, sier hun til Nettavisen.

Les også: Asle røk ut av «Farmen» rett før finaleuka: – Jeg skulle aldri gjort den avtalen

Opererer i en gråsone

Drange påpeker at dette er er velkjent problem blant kunder av ulike forbrukslånbanker.

– Reguleringene er ikke sterke nok. Her er det mange som opererer i en gråsone, for det skal ikke være sånn at folk kan låne mer penger enn de har mulighet til å betale tilbake, sier hun og legger til:

– Christian er jo en drømmekunde for slike banker, for han jobber seg ihjel og prøver å holde gjelden frisk. Men de eneste som tjener noe på dette er banken. Det er høyst kritikkverdig, og det er mange som havner i en slik situasjon.

«Luksusfellen»-eksperten er imidlertid tydelig på at også kundene, i dette tilfellet Rask, har litt skyld i dette, da de har tatt opp lånet, men påpeker at det i utgangspunktet ikke bør være mulig for mennesker uten evne til å betale tilbake pengene å låne dem i utgangspunktet.

Hun legger til at det i mange tilfeller vil være bedre om lånet går til inkasso, da det er en langt ryddigere prosess.

– Det er en stor forskjell på om lånet ligger for forbrukslånbankene eller hos inkassoselskapene. Sistnevnte er mye proffere, og fungerer som en tredjepart som vil finne en løsning. Også proffe banker forholder seg til retningslinjene, men så kommer disse lumske bankene der de i hovedsak jobber fra et annet land og har én kontakt i Norge som er lite samarbeidsvillig. De er fullt klar over at de er i en gråsone, og utnytter sånne som Christian, sier Drange.

Les også: Tommy (28) brukte over 100.000 kroner på fast food: – Dustete og unødvendig

Nedslående beskjed

Rasks drøm er å få økonomien på stell slik at han i fremtiden kan ha barna sine halvparten av tiden. Når ekspertene er på besøk har han dem hver tirsdag og annenhver helg.

Slik økonomien hans er strekker imidlertid ikke pengene til, og ekspertene har heller ikke noe penger å forhandle med ettersom det går langt større summer ut enn det som kommer inn hver måned. Gjelden er for stor, og rentene er for høye.

Drange og Gundersen må derfor gi Rask den nedslående beskjeden om at de rett og slett ikke kan gjøre noe slik situasjonen er.

– Det er jo ikke noe gøy å gi en sånn beskjed, men vi må jo være helt ærlige med ham. Det er tøft, sier Drange.

Rask har på sin side gjort alt han har fått beskjed om fra ekspertene, og viser stor vilje til å bidra. Blant annet har han solgt unna ting for over 11.000 kroner, som han stolt viser frem til Drange og Gundersen.

– Det er litt uheldig at vi kommer med en sånn beskjed når han står der og er så stolt over å ha skaffet de pengene. Men når det får sunket inn så vet han det litt selv, også, legger Drange til.

Les også: Oliver var blakk, men reiste likevel tur-retur Amsterdam for én date: – Var helt bajas

Trenger en bedre betalt jobb

Det finnes derimot en løsning. Dersom Rask kan finne seg en jobb der han tjener bedre, vil det bli mer penger å forhandle med.

Ekspertene mener 35-åringen har kompetanse til å få seg en bedre betalt jobb, og etter en tur til et bemanningsbyrå får han høre at han i utgangspunktet skal kunne få en jobb der han tjener minst 5000 mer i måneden. Dette vil ha mye å si for Rasks fremtidige løsning.

Om han klarer å finne en løsning kommer frem i episoden, som sendes onsdag klokken 20.30 på TV3.

Nettavisen har vært i kontakt med Christian Rask, som ikke har mulighet til å gi en kommentar på nåværende tidspunkt.

Reklame Black Friday og Black Week: Her får du oversikten over salgene