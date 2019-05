Christinas abort-protest skaper debatt: - Folk kaller meg satanist, men det blir bare for dumt

- Har du ikke egen livmor, bør du ikke ha rett til å bestemme over en, mener Christina Fraas (29).

16. mai var Christina Fraas (29) på vei hjem fra jobb med kollega og fotograf Kristine Slyngstad i bilen.

- Jeg hadde mye å gjøre før 17. mai, men greide ikke helt å konsentrere meg om det fordi jeg visste at regjeringen hadde høring på Stortinget om lovforslaget om å endre abortloven. Så jeg «ranta» om det til Kristine, men hun visste ikke at høringen skulle være den dagen, forteller Fraas.

LES MER: Slik vil regjeringen endre abortloven

Det faktum at kollegaen hennes ikke visste om høringen, gjorde Fraas enda mer forbanna.

- Dette var jo samme dag som alle prata om abortforbudet i Alabama. Det er bra vi snakker om det, men mange tenker nok at det er noe som ikke angår oss, at det foregår for langt borte. Fakta er at det faktisk foregår noe suspekt her hjemme på akkurat samme tid - bare at ingen får det med seg, sier Fraas.

Regjeringen har fått kritikk fra opposisjonen for å sende ut lovforslaget om å gjøre slutt på selvbestemt fosterreduksjon samme dag som de annonserte at Sylvi Listhaug gjør statsråd-comeback.

- Jo raskere de får dette unna, desto raskere tror de at folk begynner å tenke på andre ting, sa Anette Trettebergstuen, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, til Dagbladet 16. mai.

- Frem med strikkepinnene

Fraas og Slyngstad bestemte seg derfor for å droppe å lage pavlova fra bunnen, og heller bruke kvelden på å ta et bilde som Slyngstad kunne dele i protest mot det hun omtaler som «et stille møte om endring i vår abortlov».

På bildet sitter Fraas i hvit t-skjorte og truse, med blod nedover lårene og strikkepinner i hånda.

«Frem med strikkepinnene, jenter,» skriver 29-åringen, og skriver følgende om den omstridte abortloven i Alabama:

«Kvinner fratas all rett til å bestemme over egen kropp, av middelaldrene menn med penis trygt plassert i buksa. En fin regel: Har du ikke egen livmor, bør du ikke ha rett til å bestemme over en.»

Deretter går hun over til å omtale regjeringens høringsmøte:

«Lovforslaget ble sluppet samme dag som Sylvi-Monster-Listhaug gjorde comeback, høringen finner sted 16. mai når vi er opptatte med Pavlova og bunadskjorte. Regjeringen vil ikke at vi skal vite, bry oss og protestere. (...) Sammenligningen med USA er viktig fordi det er en fellesnevner; innskrenking av kvinners rettigheter til eget valg. Punktum. Hvorfor kan ikke jeg og livmoren min bestemme at menn må klippe strengen, og stå foran en nemd på 5 kvinner om de vil sy den sammen igjen?»

- Meldinger fra konservative kristne

Bildet fikk umiddelbart mange reaksjoner, og siden Fraas la det ut 16. mai, har debatten herjet i kommentarfeltet - og meldingene strømmet inn på innboks.

Onsdag har nærmere 18.000 likt bildet, og Fraas har selv omtalt saken på sin egen blogg.

- Når man når ut til såpass mange, så får man blandede reaksjoner. Det er en overvekt av støtte og heiarop, og mange sier de setter pris på å bli informert om noe de ikke visste nok om, sier Fraas, og fortsetter:

- Men jeg har også fått meldinger fra konservative kristne, som mener abort er mord uansett og som sier at et liv er et liv - helt fra unnfangelsen. Noen meldinger er verre enn andre, det var en som skrev «jævla satanist, fitta di er en gravplass». Men folk er troll, og når det blir så dumt, kan man nesten ikke ta seg nær av det.

VIL KJEMPE: - Retten til selvbestemt abort innskrenkes, og selv om det i første omgang gjelder veldig få, så er det starten på noe som ikke er greit, sier Christina Fraas. Foto: Privat

Én ting har Fraas uansett fått erfare, som så mange andre før henne: Så snart man forsøker å debattere abortloven, sklir diskusjonen fort ut.

- Diskusjonen går fort over til å handle om hvorvidt et befruktet egg kan anses som et liv, eller så går det over i denne «all abort er mord»-debatten. Men det er ikke poenget her, regjeringens lovforslag handler ikke om hvilken uke det er greit å abortere i, sier Fraas, og fortsetter:

- Jeg la ut innlegget fordi regjeringen nå begrenser kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Retten til selvbestemt abort innskrenkes, og selv om det i første omgang gjelder veldig få, så er det starten på noe som ikke er greit. Regjeringen snakker over hodet på disse kvinnene det gjelder og antar at de ikke greier å ta den beste beslutningen for sitt eget liv, og det kan vi ikke godta.

Høie: - En etisk vanskelig sak

For å synes i en såpass polarisert debatt, var Fraas og Slyngstad klar over at de måtte legge ut et bilde som vakte oppsikt.

- De som lar seg provosere over et bilde med falsk blod og strikkepinner bør tenke over at jeg billedgjør noe som faktisk har vært en sannhet. Hvis folk synes dette kunstneriske bildet er provoserende og ekkelt, hvor provoserende og ekkelt er det ikke å tenke på at dette har vært en realitet?

Helseminister Bent Høie sier han forstår at mange reagerer på lovforslaget om endringer i abortloven.

- Jeg har stor forståelse for at dette spørsmålet vekker reaksjoner og blir oppfattet ulikt, både blant helsepersonell og andre. Dette er en etisk vanskelig sak, sier Høie til Nettavisen, og fortsetter:

- Da jeg ble helseminister var det et uavklart spørsmål omkring abort. Det handlet da om hvorvidt retten til selvbestemt abort gjelder når kvinnen er gravid med flere friske fostre, og ikke ønsker å beholde alle. Sykehusene var usikre på hvordan de skulle forholde seg til dette. Saken ble liggende i flere år på vent under den forrige regjering. Med dette lovforslaget blir loven tydeligere, og gir mer forutsigbarhet både overfor helsepersonell og kvinner.

HELSEMINISTER: - Jeg har stor forståelse for at dette spørsmålet vekker reaksjoner og blir oppfattet ulikt, sier helseminister Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Vi har full åpenhet

Høie avviser at regjeringen har ønsket å la lovforslaget gå under radaren - både ved å avsløre nyheten på samme dag som Listhaugs nye statsrådpost ble annonsert, men også ved å arrangere høringsmøtet dagen før 17. mai.

- Det er ikke regjeringen som innkaller til høringer i Stortinget eller bestemmer dato for høringer. Det er det jo Stortinget som gjør, så det blir helt feil å fremstille det som et forsøk fra regjeringen på hemmelighold. Vi har hatt full åpenhet om denne saken og deltatt i debattene hele veien, innkalt til pressekonferanse, sendt ut pressemeldinger og hatt saken på høring, sier Høie.

Fraas mener imidlertid at det er for mange ting som tyder på at regjeringen ønsker å ha minst mulig oppmerksomhet rundt lovforslaget.

- Først slipper de nyheten på samme dag som Listhaug gjør comeback, altså hadde vi nok å bekymre oss over. Deretter legger de høringen til 16. mai, som er dagen før 17. mai, hvor alle er opptatte og ingen aviser kommer ut, sier Fraas, og fortsetter:

- Så tenker man at «okei, høringen er jo åpen for publikum, så jeg kan gå dit», men så viser det seg at det bare er 13 plasser åpent for publikum. Deretter forsøker man å få med seg en livestreaming, men det er ikke tilgjengelig. I stedet for legger de ut et dårlig lydopptak, som heller ikke er tilgjengelig i ettertid. Alt dette er ikke tilfeldigheter, det nekter jeg å tro på, avslutter 29-åringen bestemt.