Christine Koht avslører rusavhengighet i ny bok: – Har skammet meg

Gikk på scenen i kokainrus.

«Jeg hadde egentlig ikke tenkt at jeg skulle fortelle om alt sammen. Mye av det jeg skal fortelle er flaut, jeg har skammet meg noe helt forferdelig. Og noe er hemmeligheter. Hemmeligheter vår familie ikke har snakket om», skriver Christine Koht (53) i boken «Kohts bok. Ti samtaler om livet og én om døden», ifølge Dagbladet.

SELVBIOGRAFI: Christine Koht er aktuell med boken «Kohts bok». Foto: Gyldendal

I boken kommer det frem at hun tidligere har vært avhengig av kokain og piller.

Slet med rusproblemer i to år

I boken, som er ført i pennen av Joachim Førsund, forteller den folkekjære komikeren at hun brukte piller og kokain i to år. Rusen startet på topp da hun ble introdusert for den av noen venner i 2005, men med tiden ble situasjonen tøffere.

Etter hvert brukte hun kokain i helgene, og kjøpte for stadig høyere beløp. I boken kommer det også frem at hun på et tidspunkt kjøper ti gram kokain før hun reiser direkte til Chat Noir i Oslo for å stå på scenen.

ÆRLIG: I sin nye selvbiografi forteller Christine Koht åpenhjertig om både opp- og nedturer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB Scanpix)

En dårlig psykisk helse kombinert med rusmisbruk fører omsider til at Koht blir innlagt på sykehus. Hun blir skrevet ut etter to uker, og får beskjed av en psykiater at hun har vært manisk, noe som er et symptom på bipolar lidelse - som hun ble diagnostisert med i 2011, ifølge VG.

I boken kommer det også frem at Koht sprakk etter å ha vært rusfri en periode da hun innså at hun var gravid. Hun kjenner ikke barnefaren, tar abort og ringer til dealeren sin.

Det hele endte med rusbehandling på Alfasenteret i Vestfold. Der gikk hun også i gruppeterapi.

Kreftsyk

På nyåret i fjor delte Christine Koht nyheten om at hun i desember året før hadde fått påvist kreft med spredning.

Koht oppdaterte lenge fansen om helsetilstanden sin gjennom podkasten «Koht vil leve», og etter at den siste episoden ble sluppet i juni i fjor har hun delt innlegg og korte videoer på Facebook der hun skriver hvordan det går.

Det siste halvannet året har komikeren vært inn og ut av sykehus, før hun i mai kunne dele den gledelige nyheten om at de siste prøvene viste at det ikke var noe spredning av kreftsykdommen i en videosnutt på Facebook.

Likevel må hun stadig inn til rutinekontroller på sykehuset jevnlig, og dersom noe ser skremmende ut skal det ikke mye til før hun blir akuttinnlagt. Forrige måned måtte hun blant annet stå over en pressekonferanse om sin nye bok grunnet en plutselig sykehusinnleggelse.