Christine Koht ble holdt kunstig i live: – Jeg ble reddet nok en gang

Christine Koht forteller om hallusinasjonene etter tiden i koma.

Det er i et innlegg på hennes egen Facebook-side, at Christine Koht nå kommer med en oppdatering både i video og tekst. Saken er omtalt av blant andre VG.

I videoen forteller Koht at hun har hatt mange infeksjoner og vært i koma, hvor hun har blitt holdt kunstig i live i 12 dager.

– Jeg er bjørnesterk

– Og jeg ble reddet nok en gang. Jeg er BJØRNESTERK. Det første jeg ropte etter at jeg endelig våknet etter å ha blitt holdt kunstig i live. JEG HAR 9 LIV, skriver Koht i det rørende innlegget.

Dette er en av den første oppdateringene Koht har gitt på en måned. I august fortalte hun om at hun hadde vært i koma.

Før sommeren kom også den siste episoden av podkasten «Koht vil leve» som hun gjorde i samarbeid med Aftenposten.

Da gledet hun seg til å komme hjem fra sykehuset, men det endte dessverre med et tilbakefall og Koht ble innlagt på ny.

I forbindelse med podkast-seriens slutt fikk man også for første gang se hvordan ansiktet hennes er oppblåst på grunn av kortison, som gir henne vann i kroppen.

Også da kom hun med en oppdatering og innrømte at hun både var redd og lei seg.

Hallusinerte Jonas Gahr Støre og kongen

Til tross for omstendighetene fremstår Koht med sitt sedvanlige gode humør i videoen, som ble lagt ut i går kveld. Koht forteller at hun nå har mye plager og at det er derfor hun har nasal stemme.

Hun forteller deretter hvordan hun våknet fra koma etter å ha blitt holdt kunstig i live i 12 dager, var hun lam og tom for krefter.

I en slik tilstand er de ikke uvanlig å hallusinere. Koht forteller at hun hallusinerte et besøk på sykehuset, nemlig at hun trodde at Jonas Gahr Støre og kongen hadde kommet på besøk.

– Jeg ringte mamma en kveld og sa «vet du hvem som kom hit i går eller? Det var Jonas Gahr Støre og kongen» For de heier på meg sånn, de tenker skikkelig på meg. Jeg hilste på ham og neiet, forteller hun om samtalen med moren i videoen.

Christines mor Kristen ba datteren ringe Jonas for å sjekke. Også telefonsamtalen hallusinerte hun.

– Jonas sa «ja, men det var en oppblåsbar konge, jeg må jo ha det litt gøy jeg også, sa Jonas», så det er litt gøy også, avslutter Koht.