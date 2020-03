Christine Koht er kommet hjem etter intensiv behandling

- Jeg er selvsagt uendelig takknemlig, skriver den folkekjære komikeren i et innlegg hos A-magasinet.

I over et år har den folkekjære programlederen og komikeren Christine Koht (52) vært alvorlig syk med en uhelbredelig form for føflekkkreft.

Sykdommen kan verken behandles med stråling eller cellegift, og 54-åringen har vært gjennom tøffe runder med såkalt immunterapi.

LES OGSÅ: Nye regler for hvem som skal testes for korona-sykdom

Den spudlende komikeren har helt siden kreftdiagnosen ble kjent for allmennheten, delt åpent og ærlig om utviklingen via sine sosiale medier-profiler. Siden januar har det imidlertid vært stille.

- Endelig hjemme

Fredag, i et innlegg hos A-magasinet, kommer Koht med en ny oppdatering om hvordan det står til med henne. I leserinnlegget beskriver hun blant annet de mange veiene i helsevesenet hun har vært gjennom, roser alle som har hjulpet henne og avslører at hun endelig er kommet hjem.

«Og nå som jeg endelig er hjemme og likevel stadig omgitt av dette som er fellesskapets ypperste uttrykk for omsorg, er jeg selvsagt uendelig takknemlig. Særlig fordi dette kjempesystemet nå går gjennom en røff test der sprekker og svakheter kan komme til syne», skriver 52-åringen, gjengitt av Dagbladet.

Les også: Her er Oslos drive-in virusstasjon - kun de med avtale blir testet

Hvor lenge Koht har vært hjemme, og om det skyldes korona-epidemien som Norge står overfor i dag, skriver Koht imidlertid ingenting om.

Ifølge Dagbladet ble det tdligere i år kjent at en ansatt ved Sunnaas, der Koht var på rehabilitering, hadde fått påvist coronasmitte. Koht er nå hjemme i Tønsberg.

I «karantene»



I innlegget hos A-magasinet reflekterer Koht også over døden og korona-krisen som pågår i disse dager. Hun skriver at hun på sett og vis ble satt i en karantene helt siden kreftdiagnosen ble påvist, men uttrykker stor bekymring overfor hvilke utfordringer helsesystemet kan møte i den kommende tiden.

Hun mener det er viktig å gi håp, i stedet for standardsvar som «alle skal dø» eller at ingen aner når man skal dø.

«Så også i coronaens tid: Alle vet jo at de skal dø, så dropp det. Gjør det enkelt, og gå for tro så lenge som overhodet mulig. Og for guds skyld, kom aldri, aldri mer drassende med de dumme taksteinene», skriver hun blant annet, gjengitt av Dagbladet.

Nedslående beskjed

At det siste året har vært tøft for Koht, er det ingen tvil om. Etter flere runder med såkalt immunterapi og hele tre ganger i respirator, toppet det hele seg da det i desember ble kjent at kona Pernille Rygg også hadde blitt alvorlig syk.

- Jeg har ikke greid å skrive om dette før, for jeg har vært i sjokk i tre uker. Dette er bare helt sinnsykt, skrev Christine Koht fra sin egen sykeseng.

Tre uker tidligere hadde nemlig Pernille Rygg blitt hasteinnlagt på grunn av en farlig bakterie som ga henne nyresvikt.

LES OGSÅ: Christine Koht fikk gledesbeskjed fra «Snåsamannen»

Ifølge Se og Hør var det på Sunnaas, da Pernille Rygg besøkte Koht, at hun ble akutt syk.

- Pernille var på besøk hos meg på Sunnaas, vi satt og drakk kaffe og koste oss, da hun i løpet av ett sekund ble dårlig. Hun ble iskald i kroppen, og ekstremt trøtt, fortalte Christine Koht til Se og Hør i desember.

56 år gamle Rygg er forfatter, og har vært gift med Christine Koht siden 2013. Da hadde paret allerede vært samboere i over 23 år, og det er ingen tvil om at de to betyr mye for hverandre.

- Jeg syns vi har fått nok juling dette året, om ikke Pernille også skulle bli alvorlig syk. Så når jeg legger meg så må jeg bare gråte og gråte. For jeg savner henne så mye at det gjør vondt i hjertet. Hun har vært min klippe i 29 år, og hver dag med henne har vært en stor glede. Hennes latter, tanker, intellekt, hennes kjærlige vakre sjel. Og så plutselig , på ett sekund, for tre uker siden, ble hun en helt annen, skrev Koht videre på Facebook den gang.