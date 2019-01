Christine Koht er kreftsyk

Christine Koht (51) ble operert for en godartet kreftsvulst i fjor høst, men nå viser det seg at kreften har spredt seg.

Dette bekrefter produsenten Elina Krantz i Stand Up Norge til VG.

– Alle våre tanker går til Christine og de rundt henne. Vi håper og ber om at dette fantastiske fyrverkeriet av et menneske blir frisk og kommer tilbake til oss, og scenen, sier Elina Krantz til VG.

Koht, som var Gullrute-nominert i klassen for kvinnelige programledere i 2017, må nå kansellere alle planlagte forestillinger, både på turné og på Latter i Oslo.

- Forestillingens tittel «Bør jeg være bekymret?» var dessverre ja i dette tilfellet, men vi håper og tror at Christine kommer sterkt tilbake, sier manager Rune Viken i en pressemelding.

I oktober i fjor måtte hun avbryte en forestilling da hun ikke var helt i form etter en operasjon for en godartet svulst. Selv om operasjonen gikk bra, viser det seg nå at kreften har spredt seg likevel.

Avslørte at hun var syk

Rett etter nyttår kunne man i hennes faste spalte i A-magasinet (Aftenposten) lese at hun var blitt syk. Der skriver hun bl.a. at hun er ved godt mot og velger å se det positive i situasjonen, bl.a. «nå svarer alle på telefonen når hun ringer».

- Det er derfor med tungt hjerte vi nå forteller at Christine Koht har fått kreft og at hun for tiden er til intensiv behandling, sier Viken.



Christine Koht takker for all støtte og alle gode tanker som blir sendt til henne og hennes nærmeste.

- Vi ber samtidig om fred og ro i forbindelse med dette, slik at Christine kan konsentrere seg om å bli bedre, fortsetter han.

Nettavisen har prøvd å få tak i Elina Krantz, men har foreløpig ikke fått svar.