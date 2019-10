Christine Koht flyttes fra sykehuset til Sunnaas

Kreftsyke Christine Koht (52) flyttes til rehabiliteringssenteret Sunnaas.

For bare få dager siden skrev Christine Koht om de store forandringene som har skjedd med kroppen hennes etter at hun i januar fikk påvist en alvorlig og uhelbredelig føflekkreft.

Den tidligere programlederen har i lang tid vært åpen om sykdommen og har blant annet en prisbelønt podcast, «Koht vil leve», gående.

Lørdag kunne hun fortelle på Facebook at hun har fått lov til å forlate Rikshospitalet på tirsdag.

Aftenposten var de første til å omtale saken.

- Ikke frisk, men skal videre

«Nå er det bare tre dager til jeg skal få ny sykehusseng! For jeg skal nå videre til Sunnås sykehus på tirsdag. Jeg har aldri likt overganger, men er jo utrolig takknemlig for å få rehabilitering», skriver Koht på Facebook-profilen sin.

52-åringen er rammet av en sjelden form for føflekkkreft som ikke kan behandles med cellegift eller stråling, men heller med såkalt immunterapi.

Den aktiverer kroppens immunforsvar, slik at kroppen selv kan fjerne kreften, men det er ikke alltid den virker. Behandlingen er også fysisk svært belastende.

Men selv om Koht nå skal til Sunnaas, er hun fortsatt ikke frisk. Etter mengder med immunterapi lider hun, ifølge Aftenposten, av fatigue, som betyr at kreftene er begrenset og må prioriteres.

- Jeg er ikke frisk, men jeg skal videre. Jeg tar tre måneder av gangen. Man drar ikke til Sunnaas fordi man er i form, men for sakte og sikkert å bli bedre, sier hun til avisen.

Har lært å gå fire ganger

Blant fremskrittene til Koht blir det å kunne gå på egne hånd til kantinen på Sunnaas. Bare det siste året har hun måttet lære seg å gå fire ganger.

Hun er også var for inntrykk og sier at «aldri har opplevd så nært forhold mellom latter og gråt som dette siste året».

FØR: Slik så Christine Koht ut før sykdommen. Foto: Berit Roald (NTB Scanpix)

Kirsten Koht, moren hennes, ser også frem til at datteren nå skal overføres til Sunnaas. Hun er riktig nok klar over at det er en lang vei å gå.

- Vi håper og vil tro at dette skal gå bra, og tirsdag blir en stor dag for oss. Men fortsatt tar vi en dag av gangen, sier hun til Aftenposten.

Sunnaas er et høyspesialisert rehabiliteringssenter for mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Det er også Norges største spesialsykehus innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering.