Christine Koht med ny oppdatering om sykdommen

- Jeg får helt sjokk hver gang jeg ser meg i speilet. Jeg ser ikke ut sånn som jeg føler jeg gjør inni meg.

Det var i januar det ble kjent at programleder og komiker Christine Koht (52) hadde fått påvist en alvorlig og uhelbredelig føflekkkreft av typen slimhinne melanom, få måneder etter at hun ble erklært frisk etter en svulstoperasjon i fjor høst.

Siden den gang har Koht delt flere oppdateringer med følgerne sine på sosiale medier.

Tirsdag legger hun ut en ny hilsen på Facebook der hun blant annet skriver om hvordan utseendet hennes har forandret seg siden hun ble syk.

- Jeg får helt sjokk hver gang jeg ser meg i speilet. Jeg ser ikke ut sånn som jeg føler jeg gjør inni meg. Men som Pernille sier «det er mye bedre å være tykk og levende enn å være tynn og død», skriver hun.

I meldingen skryter også Koht av helsevesenet, og om at hun aldri hatt så lyst til å leve som hun har nå.

- Jeg har alltid kjent sterk livsglede , men jeg har aldri kjent så lyst til å leve som nå. Jeg sier det til min fantastiske lege, hver dag, «du MÅ passe på meg sånn at jeg kan leve videre.» «Ja, sier han hver dag, jeg skal passe på deg», skriver den folkekjære komikeren.

- 1 millioner takk til norsk helsevesen.

Koht har stadig oppdatert sine følgere og i høst fortalte hun at hun hadde blitt holdt kunstig i live i 12 dager etter flere infeksjoner. Tidligere i oktober fortalte hun følgerne sine at hun nå hadde ligget nærmere et år på sykehus.

- Og jeg er så STOLT av at jeg fortsatt kjenner at jeg kan glede meg over små ting... og har humor. Mamma mener jeg nå bør finne tilbake til min egen stil med blomster på hodet, skrev hun blant annet da.