Christine Koht med tilbakefall - innlagt på ny

Har fått tilbakefall på grunn av et virus.

– Jeg skulle gjort opptak denne uken, nok til å ferdigstille en episode. Men så fikk Christine et tilbakefall. Denne gang i form av et virus, og nå er hun tilbake i isolasjon igjen, sier Joachim Førsund i ukens episode av podkasten «Koht vil leve».

Det var i slutten av november at Christine Koht fikk beskjed om at hun var alvorlig kreftsyk, og det var i januar at manager Knut Müller-Nilssen bekreftet den triste nyheten.

Siden det har Koht i samarbeid med Aftenposten laget podkasten «Koht vil leve».

Denne våren har hun vært inn og ut av sykehuset, og podkasten har måtte utsettes på ubestemt tid. Den siste episoden var en kort tilstandsrapport fra sykehuset rundt påsketider, før det kom en oppdatert rapport i går.

– Selv om det er tegn på at immunterapien har tatt det meste av kreften, oppstår det hele tiden komplikasjoner, sier Førsund.

– Hun ligger fremdeles på Radiumhospitalet, hvor hun behandles for leverbetennelsen som kreftbehandlingen forårsaket. Situasjonen er akkurat nå uavklart, men ikke umiddelbart livstruende, sa podcast-partner, Joachim Førsund til Dagbladet tidligere i mai.

Det er føflekkreft Koht har fått, og hun behandles med immunterapi da den ikke kan kureres med stråling eller cellegift. Behandlingen har gjort kreftsvulstene mindre, men leverbetennelsen hun har slitt med siden mars kan være dødelig.

– En sånn leverbetennelse kan være veldig vrien. Hvis vi ikke får den til å snu, kan det være en dødelig bivirkning, uttalte en lege ved Tønsberg sykehus i podcasten der det ble kjent at Koht var akuttinnlagt.

Ifølge Dagbladet var leverbetennelsen på et tidspunkt helt opp mot stadium fire, men i midten av april opplyste 51-åringens lege at den var gått ned på stadium to.