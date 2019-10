La ut video av sine første skritt ute i frisk luft siden kreftsykdommen ble et faktum.

Tirsdag ble komiker og tidligere TV-programleder Christine Koht flyttet fra sykesengen til rehabiliteringssenteret på Sunnaas.

Torsdag kveld kunne hun stolt oppdatere med at den første spaserturen utendørs på nesten ett år er gjennomført.

Les også Christine Koht ute i frisk luft for første gang på elleve måneder

- Nå er jeg i gang

«Idag er første gang jeg er ute i LUFT på 11 mnd. Tenk det !! Bare etter 1 dag så er jeg nær mitt 1. mål - å gå til rema for å kjøpe min egen frukt ( og kanskje litt julebrus , ja og magerost). Måtte hvile endel underveis på det lille teite sete på rullatoren. Jeg greide å rulle til inngangen. Men har tenkt at jeg skal greie å kjøpe druer i morgen. På Sunnås er de veldig glad i at vi hele tiden har MÅL, så nå er jeg i gang», skriver Koht på sin private Facebook-profil.

Vedlagt postet hun også en video av seg selv på tur med rullatoren, hvor hun står like utenfor den lokale Rema 1000-butikken.

Koht uttalte nemlig nylig at det neste målet hennes er å kunne gå alene på nærbutikken for å handle sine egne druer og klementiner.

Les også Christine Koht med ny oppdatering om sykdommen

Lært å gå fire ganger

Det var i januar i år at komikeren ble diagnostisert med uhelbredelig føflekkreft.

Siden den gang har Koht holdt motet oppe, ved blant annet å legge ut videoer jevnlig på Facebook om sine tanker rundt livet og sykdommen.

Blant fremskrittene til Koht blir det å kunne gå på egne hånd til kantinen på Sunnaas. Bare det siste året har hun måttet lære seg å gå fire ganger.

I forkant av overføringen til Sunnaas, som er Norges største spesialsykehus innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, var moren Kirsten Koht en lykkelig dame.

- Vi håper og vil tro at dette skal gå bra, og tirsdag blir en stor dag for oss. Men fortsatt tar vi en dag av gangen, sa hun til Aftenposten.