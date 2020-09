Christoffer (23) tok penger fra kjæresten uten å spørre. Så får han sjokkbeskjeden

Vil aldri klare å betale ned de private lånene hvis ting fortsetter som før.

I ukens episode av «Luksusfellen» reiser ekspertene Lene Drange (29) og Hallgeir Kvadsheim (50) til Oslo, der Christoffer Myrdal (23) bor sammen med kjæresten sin, Ella.

Christoffer elsker ny teknologi, og har fullstendig mistet kontrollen over økonomien. Postkassen har han ikke sjekket siden han flyttet inn i den nye leiligheten, og det siste året har han kjøpt om lag 40 nye mobiltelefoner. Disse er kjøpt på avbetaling og solgt videre på Finn for å tjene inn pengene.

– Det er en utrolig kreativ måte å skaffe penger på. Det mest kreative vi har sett på lenge, sier Drange til Nettavisen.

HOPER SEG OPP: Christoffer har ikke åpnet postkassen på lenge når ekspertene kommer på besøk. Der bugner det over av regninger. Foto: TV3

Med tiden er imidlertid ikke dette en særlig god løsning, spesielt ikke når regningene ikke blir betalt. En gjeld som i utgangspunktet var på 271.125 kroner har med renter og gebyrer vokst til totalt 384.180 kroner opp gjennom årene.

I tillegg har 23-åringen lånt penger av både en god kamerat, bestefaren og kjæresten. Sistnevnte uten å spørre.

Fikk siste dytt av foreldrene

Christoffer forteller til Nettavisen at motivasjonen bak «Luksusfellen»-deltakelsen var at han skjønte at pengeproblemene hans påvirket flere enn bare ham selv. Det var foreldrene som ga ham det siste dyttet mot eksperthjelp.

– Jeg visste over en lengre tid at dette var et problem jeg ikke klarte å løse opp i alene, og har tidligere prøvd å få hjelp gjennom en rådgiver fra NAV. Men så var det lang responstid og lite som skjedde, så da mistet jeg motivasjonen, sier han.

– Men så skjønte foreldrene mine at noe var galt, så de satte meg ned for å se en episode av «Luksusfellen» med en som var i en liknende situasjon som meg. Han var ung, levde livet og hadde også den mentaliteten om at man må gjøre ting nå, så kan man heller tenke på det senere, legger Christoffer til.

HØYE SUMMER: Christoffer får sjokk når han innser hvor mye regningene har vokst med tiden. Foto: TV3

Dermed innså han at også han kunne dra nytte av å melde seg på «Luksusfellen».

Lene Drange forteller til Nettavisen at det ikke er uvanlig at enkelte unge mennesker liker det behagelige livet.

– Det er et litt klassisk, ungt case. At livet er behagelig, man skal ikke sløse det bort med å jobbe. Den er nok klassisk den postkasseskrekken som mange har, også. Så vi trengte å stramme opp Christoffer litt, og jeg tror nok det er flere som kan kjenne seg igjen i situasjonen hans, forteller eksperten.

Vil aldri kunne betale tilbake

Christoffer kan fortelle at han alltid har hatt ideen av at det han gjør kun går utover ham selv.

Men på toppen av en gjeld på 384.180 kroner til ulike kreditorer har han også lånt penger av en kompis, bestefaren og kjæresten. Drange vil ikke anbefale slike lån til noen.

– Det å låne penger privat er så utrolig mye vanskeligere, for da blir det personlig. Vi kan ikke prioritere de personlige lånene, for vi må gå på gjelden til kreditorene først, sier hun.

For å få Christoffer til å innse alvoret inviterer ekspertene både bestefaren og kjæresten hans med for å se hvor lang tid det vil ta før de får igjen pengene sine. Da får han sjokkbeskjeden om at han aldri vil klare å betale tilbake det han skylder med mindre han tar tak i seg selv og skaffer seg en fulltidsjobb. Da kommer også flere detaljer frem i lyset:

Christoffer har ikke bare én, men to ganger lånt penger fra kjæresten uten å spørre.

– Det er hardt å høre sannheten fra oss, men det er nok ekstra hardt fra de nærmeste. Han trengte det, sier Drange.



– Helt uvirkelig

Christoffer forteller på sin side at det traff en nerve i ham da han innså hvordan pengebruken hans påvirket andre.

– Det var tungt. Jeg visste ikke at de var der, og ble mildt sagt tatt på senga. Det var helt uvirkelig. En ting er å snakke om det, men en annen er å kjenne på hvor ekte det faktisk er og se hvordan det går inn på andre, sier han til Nettavisen.

23-åringen påpeker imidlertid at det ikke er snakk om at han har stjålet fra kjæresten, da de har felleskontoer, men erkjenner likevel at han ikke har vært helt ærlig med henne.

VANSKELIG: Christoffer forteller til Nettavisen at det var tøft å se hvordan hans egne problemer påvirket de han er glad i, som kjæresten Ella. Foto: TV3

I dag er Christoffer evig takknemlig for «Luksusfellen»-opplevelsen og hjelpen han har fått av økonomi-ekspertene.

– Jeg er kjempeglad for at det finnes en mulighet der folk som har trådt feil kan rette det opp igjen. Selvfølgelig noe spesielt å brette det ut på nasjonal tv, men ekspertene er så dyktige og finner gode løsninger, sier han til Nettavisen.

Samtidig er Christoffer veldig takknemlig for at kjæresten har holdt ut med ham. De har flere planer fremover.

– Vi overlevde stormen. Så nå ser vi an situasjonen litt ut i 2021, også har vi litt lyst til å flytte til et annet land, sier han.

