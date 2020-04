Chyna kaster seg på «trenden»: Tilbyr fetisjporno til fansen

Blac Chyna gir fansen tilgang til eksklusiv pornotilgang.

Den amerikanske modellen og gründeren Blac Chyna (31) er ikke akkurat kjent for å gå stille i dørene.

Her til lands har hun skapt mest overskrifter med sitt turbulente forhold til Rob Kardashian (33), broren til de kjente Kardashian-søstrene.

Les også: Slik har Kylie Jenner tjent 7,3 milliarder kroner på tre år

Nå er det imidlertid helt andre ting som får fansen til å sperre opp øynene.

Tilbyr porno til fansen

På sin Instagramprofil tirsdag delte 31-åringen en kanskje noe uvanlig video av sine egne føtter med påskriften: «Foot Freak Monday's kun for fansen. Abonner for å se mer».

Til videoen, som kan tolkes som en teaser til hva fansen kan vente seg, har Chyna brukt en rekke emneknagger som blant annet #footfetishnation, #footporn og #Feetlovers for å beskrive videosnutten.

På profilen har modellen også lagt ved en lenke til sin egen nettside der fansen kan kjøpe abonnement.

Flere tilbud

For 50 dollar i måneden, som tilsvarer rundt 500 norske kroner, kan man få tilgang til innholdet som går under kategorien «kun for fansen».

I tillegg tilbyr Chyna en rekke andre tjenester for følgerne sine. Hun vil blant annet ha over 2000 kroner for å følge deg på Instagram. For summer fra rundt 2500 kr til 9000 kr kan du få alt fra en personlig hilsen til en privat samtale på FaceTime.

VERDENSKJENT: Blac Chyna har en enorm følgeskare med over 16 millioner følgere bare på Instagram. Her poserer hun til fotografene på den røde løperen i forbindelse med MTV Video Music Awards i 2018. Foto: NTB Scanpix

Blac Chyna er imidlertid ikke alene om å velge litt alternativer veier som levebrød. Den siste tiden har flere skuespillere og andre kjente fjes valgt å gå over til pornobransjen.

Fra Disney til porno

I august 2019 var det Disney-stjernen Bella Thorne (22) som stod for flere overskrifter i internasjonale medier etter at hun ristet av seg Disney-stempelet og debuterte som pornofilmregissør.

Til CNN forklarte hun at planen i utganspunktet var å lage en skrekkfilm med juletema, men at hun isteden valgte å lage det hun mener er en vakker, erotisk film.

Drøye to måneder senere var det Disney-stjernen Maitland Ward Baxter (43) som stod for overskriftene.

Siden rollen i sitcom-serien «Et gutteliv», som gikk på tv fra 1993 til 2000, har Ward Baxter blitt en annerkjent cosplaystjerne. I oktober 2019 debuterte hun også i porno.

- Hver scene er vakkert utformet, og jeg er glad for å få være med på å bringe dette til live. Denne to timer lange ekstravagansen har alt. Jeg har presset meg selv til det absolutte punktet for å gjøre karakteren min virkelig. Dette er noe du aldri har sett fra meg før, skrev hun på Instagram den gang.

I tillegg har Ward Baxter gjort suksess med å legge ut lettkledde bilder på Instagram, og startet etterhvert egne kontoer bak betalingsmur der hun tilbyr fansen voksent innhold.

Den første dagen fikk hun 2500 betalende abonnenter. I 2018 toppet hun Patreons liste over personer som skapte innhold for voksne. The Daily Beast skriver at i sin beste måned samme år tjente Ward Baxter nærmere 600.000 kroner bare på «OnlyFans».

Les også: Maitland Ward Baxter håver inn som pornostjerne – nå blir hun saksøkt