Cissi Wallin tiltales for grov ærekrenkelse av Fredrik Virtanen

Den svenske kulturprofilen anmeldte mannen for voldtekt og senere fikk han sparken. Nå er kulturprofilen tiltalt selv.

I 2011 anklaget den svenske medieprofilen Cissi Wallin den daværende Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen for voldtekt mot henne tilbake i 2006. Hun mente Virtanen hadde dopet henne ned for så å ha sex med henne uten hennes samtykke på en fest.

I etterkant skal han ha sendt sms-er til henne for å få det til å virke som hun hadde samtykket til hendelsen.

Saken ble droppet i 2012.

Avslørte navnet til påstått voldtektsmann

Da hun i 2017 utbroderte dette på sin Instagram-story ble hun en av de første svenskene som stilte seg bak det som kan beskrives som en Metoo-bølge både i Sverige og internasjonalt, ettersom hun offentliggjorde navnet til Virtanen.

SKREV BOK: Fredrik Virtanen har i ettertid skrevet boken «Uten nåde» om å bli fanget i Metoo-vinden i Sverige.

I storyen skrev hun blant annet dette:

Den mäktige medieman som drogade och våldtog mig 2006 heter Fredrik Virtanen. Jag anmälde 2011, först då orkade och vågade jag. Men har inte orkat eller vågat outa. Förrän nu.

– Starten på at marerittet tar slutt

Det sørget på ny for at saken fikk mye oppmerksomhet og førte til at Virtanens arbeidsforhold i Aftonbladet ble avsluttet. Han, på sin side, anmeldte Wallin for grove ærekrenkelser.

– Jeg synes det sier mer om han at han spiller et så høyt spill, når de fortellingene om han som har kommet ut hittil bare er toppen av et isberg. At han kaller det han utsatte meg for for en overnatting og at han også hevder at vi har hatt kontakt i flere år, er helt på linje med hvordan slike forbrytere pleier å oppføre seg, sa Wallin den gangen.

Nå er det altså klart at Wallin tiltales.

– Det kjennes veldig bra at det her nok er starten på at marerittet tar slutt, sa Virtanen i en kommentar til Expressen.