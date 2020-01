Club4-sjef påstår kvinner selv ber om «gangbang»: – Veldig uvanlig

– Det er veldig usannsynlig at det finnes mange kvinner i Norge som har så sterke seksuelle fantasier om «gangbang» og «fuckhole» at de oppsøker miljøer hvor de kan få satt fantasien ut i live, sier psykolog Svein Øverland.

I et kjellerlokale i Trondheim har det i flere år blitt gjennomført sextreff med unge jenter mot betaling, i regi av Club4-sjef Tom Ketil Krogstad.

Nettavisen og Gatemagasinet Sorgenfri har gjennomgått dokumenter fra januar 2017 til oktober 2019, som viser at det har blitt gjennomført en rekke såkalte «gangbang»-, «dogging»- og «fuckhole»-arrangement. I flere av tilfellene er det annonsert med en deltakeravgift.

Fakta Gangbang, dogging og fuckhole ↓ Gangbang er når flere personer, vanligvis mer enn tre, har sex med en og samme person samtidig eller på omgang.Ved den type gangbang som Club4 arrangerer er det en kvinne omringet av flere menn. Typisk for gangbang er at det utføres ulike typer sex samtidig, som vaginal, anal, oral, eller dobbel eller trippel penetrasjon. Dogging er når to eller flere møtes på et offentlig eller semi-offentlig sted for å ha sex. Møtene avtales ofte på internett på forhånd. Tom Ketil Krogstad har i et innlegg på Club4s internside beskrevet at dogging ikke er det samme som gangbang. “Her kommer du og knuller dama alene og drar igjen..en etter en….”. Dogging-møtene omtalt i våre artikler har vært både ute på offentlig sted og inne på privat lokale. Fuckhole er enkelt fortalt at man har sex gjennom et hull i veggen. Man kan ikke se ansiktet til den man har sex med. Club4 hadde sin Fuckhole-vegg klar til bruk i oktober i fjor. Kilde: Wikipedia/Club4

Krogstad påstår at sextreffene er helt lovlige.

Club4-sjefen sier at kvinnene som deltar på sexarrangement som «gangbang», «dogging» og «fuckhole» ikke får betalt, men at de heller ikke betaler noe for å delta. Det er det kun mennene som gjør. Pengene går i følge Krogstad til å betale kjellerlokalets timesleie, inkludert strøm, vask av utstyr og organisering.

Felles for sexaktivitetene som foregår i kjellerlokalet i Trondheim, er at de består av én kvinne og mange menn.

– Beskrivelsene av slike arrangement er alltid i henhold til kvinnenes ønsker/beskrivelser, hevder Krogstad overfor Sorgenfri og Nettavisen.

Krogstad forteller at kvinnene selv tar kontakt og ber om at han organiserer «gangbang», «dogging» eller «fuckhole» for dem.

Psykologspesialist Svein Øverland, som er rådgiver for politiet og seksjonssjef ved avdeling Brøset på St. Olavs Hospital, tror det er lite sannsynlig at kvinner tar kontakt med en sexklubb for å arrangere slike seksuelle aktiviteter med fremmede menn.

– Det er veldig usannsynlig at det finnes mange kvinner i Norge som har så sterke seksuelle fantasier om «gangbang» og «fuckhole» at de oppsøker miljøer hvor de kan få satt fantasien ut i live, sier Øverland til Nettavisen.

PSYKOLOG: Svein Øverland tror det er usannsynlig at mange kvinner oppsøker sexklubber for å leve ut fantasier om gangbang, dogging og fuckhole.

Tre steg fra tanke til handling

Øverland forklarer at det er er langt mellom å ha en tanke om at det kunne være spennende å ha sex med flere samtidig – og det å si ja til å la seg penetrere av en rekke fremmede menn i et kjellerlokale.

– Du kan si det er tre steg mellom tanke og handling. Første steg er å fantasere, altså tenke at noe kunne vært spennende å prøve. Steg to er å onanere til fantasien eller til pornografi, og steg tre er å sette fantasien ut i live, forklare Øverland.

Og selv når man bestemmer seg for å realisere fantasien, tror Øverland at de færreste vil henvende seg til en sexklubb for å få hjelp til å arrangere det.

– Hvis man bestemmer seg for å realisere en slik fantasi, vil nok de fleste gå forsiktig frem, sier Øverland, og understreker:

– Og dessuten, hvis kvinner fantaserer om «gangbang» så går det gjerne ut på at mange menn er der for å tilfredsstille dem. Veldig få kvinner vil at menn skal penetrere dem etter tur, for så å komme på øyet eller i håret deres.

At det likevel finnes kvinner som kontakter sexklubber for å arrangere «gangbang», «dogging» eller «fuckhole», kan ikke Øverland avvise.

Men at det finnes mange slike kvinner, tror han ikke på.

– Svært få liker å bli ydmyket. Man kan like å bli tatt hardt, men det er ikke det samme som å bli penetrert gjennom et hull i en kjeller. Det oppleves som ydmykende for de aller fleste.

Hvem er mennene?

Sorgenfri og Nettavisen har fått tilgang til en rekke meldinger mellom Krogstad og menn som har meldt sin interesse for arrangementene i kjellerlokalet i Trondheim.

– Hvem er disse mennene, tror du?

– Etter all erfaring så er de helt vanlige menn, som har både kjærester, barn og helt vanlige jobber. Mange av dem har nok også bare en seksuell fantasi som de synes er spennende å utforske litt, det er ikke sikkert de faktisk gjennomfører hvis de får muligheten, sier Øverland.

For menn er det to veier inn til slike aktiviteter som Krogstad arrangerer.

– Enten dreier det seg om en generell dyssosialitet eller så handler det om en spesifikk seksuell tenning.

Uavhengig av hva som er årsaken til at man deltar på slike arrangementer, så har de som regel én ting til felles.

– De bruker kognitive fordreininger, som vi kaller det. Det vil si at de rasjonaliserer handlingene sine, for eksempel ved å si at «det er bedre at jeg gjør dette, for jeg er jo egentlig snill. Det kunne vært noen andre som ikke er like snill som meg». Når flere menn møter opp sammen til slike arrangement, så støtter de nok også hverandres kognitive fordreininger, forklarer Øverland.

– Interessen for enveis-sex øker

Øverland følger med på trendene innenfor pornografi, og har tidligere uttrykt bekymring overfor dagens unge gutter.

I sitt arbeid har psykologen lagt merke til en ny trend: Menn som tar kontrollen over passive kvinner, gjerne sovende eller forkledd som «levende dukker».

– Såkalt «real doll-sex», hvor kvinner later som de er dukker, eller porno hvor en mann har sex med ei dame som tilsynelatende sover, er blitt stadig mer populært. I tillegg er det mer av typen pornografi hvor dama er veldig ung og tilsynelatende uskyldig, samt porno hvor mannen får utløsning i ansiktet på dama eller hvor mannen fiker til henne på rumpa eller brystene, uttalte Øverland til Nettavisen i 2018.

Nå sier Øverland at økningen i interesse rundt det han kaller «enveis-sex» fortsetter å øke.

– Med enveis-sex mener jeg en eller annen form for seksuell handling hvor du slipper å ta hensyn til den andre parten. Det faktum at stadig flere ser på denne typen pornografi, tyder jo på at det er en økende interesse rundt det, sier Øverland.

Nettavisen intervjuet nylig to sexologer om trender i nordmenns sexliv de siste ti årene, hvor sexolog Siv Gamnes fortalte at hun gledet seg over at «kvinner har blitt mye mer bevisst sin egen seksualitet, og de finner seg ikke i å være halvfornøyde».

– Det er jo positivt at kvinner har hatt en seksuell oppvåkning, men det er nok også enkelte menn som føler seg truet av det, sier Øverland.

– De fleste gjør det av desperasjon

Sorgenfri og Nettavisen har snakket med to unge kvinner som hevder å ha solgt sex til kunder Club4-sjefen formidlet.

Begge forteller om vonde opplevelser i fortiden, som førte dem inn i prostitusjonen.

– Jeg brukte sex for å dempe smerten jeg følte. Noen kutter seg, jeg hadde sex, sier den ene kvinnen.

Øverland forteller at de aller fleste som prostituerer seg, gjør det av økonomiske hensyn.

– Veldig mange prostituerte er traumatiserte. Men de fleste gjør det av desperasjon. De har ingen andre inntektskilder eller har havnet i en livssituasjon hvor det er eneste mulighet.

Øverland har skrevet bok om selvskading, og forklarer at destruktiv seksuell atferd absolutt kan defineres som en form for selvskading - akkurat som kvinnen over beskriver.

– Men det er ikke slik at man går fra å kutte seg til å selge sex. Som regel havner det jo om at enkelte havner i miljø hvor prostitusjon foregår, og så har man så lave tanker om seg selv at man går inn i det fordi man tenker man ikke fortjener bedre, avslutter Øverland.