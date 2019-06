CNN-spaltist: «Ett ord forklarer hvorfor nordmenn er så lykkelige»

Redaksjonsleder mener ordet «koselig» bidrar til å forklare hvorfor Norge stadig er i toppen av lister over verdens mest lykkelige.

LOS ANGELES (Nettavisen): I mars ble Norge plassert på tredjeplass på FNs liste over land med mest lykkelig befolkning. Finland toppet listen, foran Danmark.

David Allen er redaksjonsleder for CNNs helse- og velvære-seksjon. Han har skrevet en rekke spalter i en serie kalt «The Wisdom Project», som går ut på å ta til seg visdom og filosofier fra hele verden.

I mai undersøkte Allen hvorfor man er så lykkelige i Norge. I en spalte konkluderer han med at ordet «koselig» og det vi legger i uttrykket, er en viktig årsak.

- Ut ifra all logikk burde nordmenn være deprimerte på grunn av værsyke, med deres lange, mørke, isolerende vintre. Men mange har funnet motgiften, skriver Allen.

- Et nasjonalt tidsfordriv

Spaltisten beskriver sin egen form for kos: Å sitte foran peisen med et pledd over seg, varm drikke i hånden og behagelig musikk i bakgrunnen. Familie og venner er også til stede.

- Den slags opplevelse er bortimot et nasjonalt tidsfordriv i Norge, skriver Allen.

PÅ FORSIDEN: Spalten om Norge ble skrevet i mai, men toppet CNNs helseseksjon (til venste) på torsdag. Foto: Skjermdump CNN

CNN-spaltisten fortsetter med å fortelle at man i Norge beskriver slike opplevelser som «koselig» og at man har lignende uttrykk i nabolandene, som for eksempel «hygge». Det danske ordet og dets betydning har fått mye oppmerksomhet internasjonalt de siste årene.

Allen forklarer at forskning har vist at de mørke tidene kan snus til noe positivt, ettersom det fører til behovet for lindring. Det å skape eget lys og varme danner en følelse av ro og tilfredshet, skriver han.

Får støtte av studier

David Allen nevner flere studier som støtter påstanden om at kos kan føre til at man blir lykkeligere.

- Vi vet at sosiale forhold fører til at man føler livet har en hensikt, og at det er direkte knyttet opp mot levetid. Og at alt som reduserer stress, som pauser fra jobb, har flere mentale og fysiske helsefordeler, skriver Allen.

REDAKSJONSLEDER: David G. Allen har skrevet flere spalter om helse og velvære for CNN. Foto: Skjermdump CNN

Han nevner at det å legge fra seg mobilen helt i perioder roer deg ned og reduserer nivået av stress-hormonet kortisol i kroppen. Forskning har også vist at det å være omringet av natur, som mange nordmenn forbinder med kos, også har flere helsefordeler.

I tillegg har studier vist at trøstemat har psykologiske fordeler, skriver Allen. Det kan fremme følelsen av tilknytning og redusere ensomhet, ettersom det blant annet er en følelsesmessig påminnelse om andre. Allen nevner også at varmt lys, som stearinlys eller flammer, kan føre til mer kreativitet og det å se på flammer bidrar til lavere blodtrykk og fremmer ro i kroppen.

KOS: Stearinlys og peis er for mange nordmenn en viktig ingrediens når de skal kose seg. Foto: Thinkstock

Avslutningsvis nevner CNN-spaltisten at han som et eksperiment tok med familien på en tur i skogen med overnatting på en hytte uten strøm, der formålet var å bruke tiden på gammeldags lek og hverandre. Da turen var ferdig, sa Allens datter at hun elsket stedet.

- Hun kjente instinktivt hvor spesielt det er å være sammen - sikre, varme og tilknyttet. Noe inne i henne, og inne i alle oss, responderer instinktivt på gavene av «koselig». Og jeg er bestemt på å fortsette å oppsøke det, skriver Allen.