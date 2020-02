Constance Wu avslører sannheten bak stripper-rollen: – Jeg ga lap dance til fremmede

Constance Wu søkte jobb på strippeklubb før rollen i den kritikerroste filmen «Hustlers».

Filmen «Hustlers» ble godt mottatt da den kom ut i 2019, og hadde Jennifer Lopez både i hovedrollen og produsentstolen og rapperen Cardi B på rollelisten.

Historien om strippeklubben er basert på en artikkel som ble publisert i New York Magazine, om strippere som dopet ned og stjal penger fra rike aksjemeglere og bedriftsledere som besøkte klubben.

På rollelisten fantes også den amerikanske skuespillerinnen Constance Wu, som spilte rollen som Dorothy, med strippernavnet Destiny i filmen.

Constance Wu og Jennifer Lopez i en scene fra filmen «Hustlers». Foto: STXfilms via AP

Gikk undercover

Da Wu denne uken besøkte The Kelly Clarkson Show avslørte hun at hun virkelig ga alt for å spille rollen.

Først monterte hun en strippestang midt i stua hjemme, men hun innrømte at det ikke var den største endringen hun gjorde.

– Jeg gikk «undercover». Jeg strippet, jeg ga lap dance til fremmede, forteller en åpenhjertig Wu til Kelly Clarksons store forundring.

Cardi B og Constance Wu i «Hustlers». Foto: STXfilms via AP

– Du lyver! Du lyver?, skriker talkshow-vert Clarkson, før Wu utdyper:

– Jeg tjente 600 dollar (rundt 5600 kroner) første kvelden... Men det var ikke gøy, forteller Wu videre.

Les også: Jennifer Lopez med lettkledd Instagram-comeback etter at hun ble kalt «for sexy»

– Når du er naken så bryr de seg ikke så mye

Likevel var det dyrebar og viktig erfaring å gå til en strippeklubb for å be om jobb.

– Strippingen hjalp meg å forstå den følelsen. For du kan ikke kopiere det, den første gangen du går inn på en klubb og sier «Hei, jeg vil ha en jobb her» og så får du jobbe den kvelden, forteller Wu.

Da Clarkson påpeker at det å danse rundt en strippestang er hardt arbeid, sier Wu seg enig, før hun lattermildt legger til:

– Men når du er naken så bryr de seg ikke om hvor god du er.

GIKK UNDERCOVER: Constance Wu søkte jobb på strippeklubb før rollen i den kritikerroste filmen «Hustlers».

Wu brøt gjennom i den amerikanske serien «Fresh off the Boat» og har senere bemerket seg med hovedrollen i filmen «Crazy Rich Asians». Så for å ikke skape oppmerksomhet og vekke mistanke som stripper, måtte hun dekke seg til.

– Jeg hadde falske tatoveringer på halsen og jeg endret på håret mitt, forteller hun.

Til tross for den heftige dedikasjonen til rollen, har Wu tidligere erkjent at hun ikke har sett filmen «Hustlers». Det har nærmest blitt en tradisjon for henne, etter at hun så sin egen opptreden i «Crazy Rich Asians».

– Etter det sluttet jeg å se alt. Jeg så ikke talk show-opptredener eller «Fresh off the Boat» eller «Hustlers», bare fordi jeg tenkte at jeg vil fokusere på nåtiden og ikke være selvkritisk, ikke tenke for mye og dvele ved fortiden, fortalte Wu som gjest på Live With Kelly and Ryan.