Corona (8) ble mobbet for navnet sitt - da sendte Tom Hanks en spesiell gave til gutten

Gutten skrev brev til Toy Story-helten og fikk uventet svar: – Skriv tilbake til meg på denne.

Tom Hanks og kona var blant de første Hollywood-personlighetene til å fortelle at de hadde fått koronaviruset, under en tur til Australia.

Paret ble sittende i karantene i Australia en god stund og mange fryktet for helsetilstanden til den populære skuespilleren og kona.

Blir mobbet

Det fikk den australske gutten Corona de Vries (8) til å sende et brev til «Toy Story»-skuespilleren for å ønske ham god bedring, og å fortelle en vond historie.

Corona er en stor fan av Toy Story, og det er selvsagt sheriff Woody, som Tom Hanks har stemmen til, som er den store favoritten.

– Han er kjempemorsom! Jeg ser alltid på ham på TV når jeg er syk, fortalte gutten til nyhetssiden 9News.

Corona blir nemlig mobbet for navnet sitt på skolen.

– Jeg hørte på nyhetene at du og konen din hadde fått koronaviruset. Går det bra med dere?, startet brevet som blir gjengitt av BBC.

Deretter skrev gutten at han blir mobbet for navnet sitt Corona, et navn 8-åringen egentlig var veldig glad i. På skolen kalte de andre barna ham nå for «Coronavirus».

– Jeg blir veldig lei meg og sint når folk kaller meg dette, skrev 8-åringen.

Tom Hanks svarte med brev og helt spesiell gave

Guttens hjerteskjærende brev nådde faktisk Tom Hanks selv, og det betød såpass mye for skuespilleren at han ga et herlig svar til gutten.

Hanks innleder svarbrevet sitt med å skrive «Til min kjære venn, Corona»

– Brevet ditt gjorde at jeg og kona mi følte oss så mye bedre! Takk for at du er en så god venn, venner får hverandre til å føle seg bra nå en er trist, skrev Hanks til gutten.

Han mente 8-åringen på ingen måte måtte begynne å mislike sitt eget navn etter å ha blitt mobbet for det.

– Du er den eneste jeg noen sinne har kjent som har navnet Corona - som ringen rundt sola, en krone, skrøt Hanks.

Brevet fra skuespilleren var ikke det eneste gutten fikk. Som en vanvittig sammentreff hadde nemlig Hanks med seg en gammeldags skrivemaskin av merket Corona da han reiste til Australia, før han ble syk.

Skrivemaskinen fikk han mye glede av da han satt i karantene og ble derfor med Hanks hjem igjen til USA.

– Bruk den til å skrive tilbake til meg

Hanks forfattet brevet til gutten på den gamle skrivemaskinen, og deretter pakket han skrivemaskinen inn og sendte til gutten, slik at Corona kunne fortsette å sende brev til sin nye venn Tom Hanks.

– Jeg tenkte denne skrivemaskinen ville passe til deg. Jeg fikk den sendt til Gold Coast, og nå er den tilbake, hos deg. Spør en voksen hvordan den fungerer. Så kan du bruke den til å skrive tilbake til meg.

Nyhetene har selvsagt spredd seg i australske medier, hvor den lille gutten ikke kan forklare gleden over å få svar og en antikk gave fra sin store helt.

– Den er fantastisk! Fordi den er så gammel må den ha tilhørt noen andre før den ble gitt til Tom Hanks, fortalte Corona til 9 News.

