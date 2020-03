Coronaviruset utsetter James Bond-film

Bond-fans har bedt om utsettelse på grunn av coronaviruset. Nå utsettes utgivelsen flere måneder.

Filmen skulle egentlig kommet på kino i Storbritannia 2. april i år, men den blir utsatt helt til høsten på grunn av coronaviruset, skriver Sky News.

I en uttalelse på filmenes offisielle Twitter-konto heter det:

«MGM, Universal og Bond-produsentene, Michael G. Wilson og Barbara Broccoli, annonserer i dag at etter nøye overveielser og grundig evaluering av det globale filmmarkedet, vil utgivelsen av «No Time To Die» utsettes til november 2020».

Ønsket utsettelse

Tidligere denne uken har flere britiske medier skrevet at Bond-fans ønsket seg en ny utgivelsesdato for filmen grunnet coronaviruset. Fansiden MI6 skal ifølge Sky News i et åpent brev bedt om at filmen ikke vises før til sommeren.

UTSETTES: Den nye James Bond-filmen utsettes med mer enn et halvt år. Foto: NTB Scanpix

Filmen, som altså ikke blir å se før i november, blir Daniel Craigs siste i rollen som agent 007. Den skulle etter den opprinnelige planen hatt verdenspremiere på Royal Albert Hall 31. mars. I brevet på M16 poengteres det at det er ventet at hundrevis av fans er ventet å reise til Storbritannia i forbindelse med premieren, og at en heller skal fokusere på folkehelsen.

Ifølge Sky News er ny utgivelsesdato på filmen satt til 12. november i Storbritannia, og 25. november i USA.

25. Bond-filmen

Filmen er den 25 James Bond-filmen i rekka, og regisseres av Cary Fukunaga, og er skrevet av Phoebe Waller-Bridge. Filmingen startet i april i fjor og innspillingen har funnet sted i både Norge, Jamaica, Italia og England.

For Daniel Craig blir filmen den fjerde der han har hovedrollen. Han sa allerede etter «Spectre» i 2015 at han ville gi seg som agent 007, men lot seg altså overtale til å fortsette med «No Time To Die».

Hvem som vil ta over for Craig vites ikke. Det har vært spekulert i om det kan være en kvinne som tar rollen som MI6-agenten denne gangen, men produsent Barbara Broccoli skal ha vært ute og avkreftet dette, ifølge blant annet Independent.

