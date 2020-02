Coronaviruset: Viralt bilde advarer folk med skjegg

En plakat fra amerikanske helsemyndigheter som advarer mot flere typer skjegg, går viralt i forbindelse med coronaviruset.

NEW YORK (Nettavisen): Plakaten, som viser forskjellige typer skjegg,og som er laget for å advare menn, går nå viralt to år etter at den først dukket opp.

Få de siste nyhetene her i vårt nyhetsstudio om coronaviruset.

Den omfattende plakaten, som nå gjengis av flere amerikanske medier, viser en rekke typer med skjegg, og blir nå koblet til det pågående arbeidet for å advare mot coronaviruset.

Les også: Coronaviruset: - Trump er rasende

Plakaten viser hvordan forskjellige typer skjegg vil kunne gjøre det vanskelig om pasienten skal kobles til en respirator. En respirator kan være med på å holde kritisk syke pasienter i live om de blir rammet av viruset.

Denne grafiske fremstillingen viser hvilke skjegg som vanskelig lar seg kombinere med ansiktsmaske og respirator. Foto: cdc.gov

På plakaten som nå går viralt, kan man tydelig se hvilke skjeggtyper som ikke lar seg kombinere med en respirator. De er markert med en rød X, mens de som er innenfor, er markert med en grønn V.

Her kan du klikke deg inn på en stor PDF-fil av skjeggbildet.

Både ansiktsmasker og respiratorer blir nå brukt over hele verden i forbindelse med coronaviruset som nå spres over hele verden.

Foto: cdc.gov

Over 80.000 mennesker er så langt smittet av viruset, og også i Norge forbereder helsemyndighetene seg på et stort utbrudd.

Onsdag ble det også kjent at Norge kan få mangel på respiratorer, og sykehusene kan gå tomme for verneutstyr, om Norge rammes av et kraftig virusutbrudd.

Planlegger for 25 prosent smittede

På en pressekonferanse torsdag sa direktøren i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, at norske helsemyndigheter nå planlegger for at så mange som 25 prosent av befolkningen blir smittet av det nye coronaviruset.

Les: Slik skal coronaviruset stanses i Norge

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sa Guldvog, ifølge NTB.

Les: - Coronaviruset er en vanlig forkjølelse som blir brukt som et våpen mot Trump

Helsedirektøren sa at det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser.

– Kanskje må så mange som 1.400 til 2.800 ekstra inn til intensivbehandling. I en slik situasjon må så å si all planlagt behandling utsettes, sa Guldvog etter et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser, skriver NTB.

Totalt har nå 45 land bekreftede tilfeller av det nye coronaviruset. 81.000 mennesker har til nå blitt smittet, og over 2.760 har mistet livet.