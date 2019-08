Countrydronninga

Det er helt sikkert mange om countrydronning-tittelen også, men Loretta Lynn er så avgjort en verdig kandidat.

Loretta Lynn har rukket mye - blant annet å bli 87 år. Hvor aktiv hun er nå vet jeg faktisk ikke, men denne innspillinga er i alle fall gjort ei god stund etter at hun runda 80. Den forteller oss at hun fortsatt har dette helt spesielle som har prega store deler av karriera hennes - ei karriere som først tok av på begynnelsen av 60-tallet.

Lynn hører hjemme i den samme generasjonen som Johnny Cash og June Carter. De hadde et nært forhold og det er da også sønnen deres, John Carter Cash, som har produsert skiva sammen med Lynns datter Patsy Lynn Russell. Et familie- og venneprosjekt med andre ord og slik høres det også ut.

Her får vi møte henne med sin umiskjennelige stemme og sjarme i alt fra hennes første egenskrevne låt, «Whispering Sea», som vi også får høre en verbalintro til via klassikeren «Always on My Mind» til festen avsluttes med to duetter: en der Elvis Costello spiller ei beskjeden rolle mens Willie Nelson virkelig gjør nytte for seg på avslutningslåta «Lay Me Down».

Det Loretta Lynn leverer er ekte vare med toppfolk, som varierer fra låt til låt, i bandet. Skiva har blitt liggende til marinering her i heimen ei god stund, men den holder fortsatt i bøtter og spann. Dette er nemlig tidløs kvalitetscountrymusikk.

