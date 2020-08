Countrystjernen måtte reddes av politiet etter å ha gått seg vill på egen eiendom

Kane Browns utflukt gikk ikke helt som planlagt.

«Noen, hjelp! Jeg har gått meg bort», skrev countrystjernen Kane Brown (26) på Facebook før helgen.

Ropet om hjelp kom etter at 26-åringen og et vennepar hadde gått seg bort på eiendommen Brown nylig flyttet til. I mer enn tre timer gikk de rundt og prøvde å finne veien hjem igjen, uten hell. Omsider måtte trioen tilkalle politiet.

– 30 minutter ble til tre timer

I Facebook-innlegget forklarer Brown at han sa til kona at han skulle sjekke ut eiendommen og at han ville bli borte i om lag 30 minutter. Det skulle derimot vise seg å være feil.

«30 minutter ble til tre timer, det begynte å regne, ble mørkt og temperaturen sank til fire grader», skriver han.

FORSVANT: Kane Brown sa til kona at han ble borte i 30 minutter, men turen ble langt lenger. Foto: NTB Scanpix

Telefonen hadde Brown lagt igjen i bilen, og kameratens telefon begynte å gå tom for strøm. GPS-en var ikke til hjelp, og de ringte derfor en bekjent av countryartisten, som tar med seg en venn for å finne dem. Dermed blir tre til fem, og ingen av dem klarer å finne veien tilbake til der de kom fra.

Det er først når politiet blir tilkalt at gjengen omsider kommer seg hjem, men heller ikke det skjer uten dramatikk.

Reddet av politiet

«Vi har fire venner som kjører rundt på området i firhjulinger, og de blir skutt på. Kjæresten til kompisen min, som har astma, blir livredd. Vi måtte få henne ut. Så vi ringte til politiet. Politiet kommer, hører skuddene og tror vi skyter mot dem. Vi roper til dem at vi ikke har våpen og kommer oss ut. Det er historien, men jeg liker bedre vinkelen om at jeg gikk meg bort i min egen bakhage», skriver countryartisten.

Historien om hvordan Kane Brown gikk seg bort i sin egen bakhage har underholdt mange de siste dagene, men musiker Ryan Upchurch (29), som var en av dem som ble kontaktet da trioen hadde gått seg bort, har siden gått ut og påpekt alvoret i situasjonen han mener kunne endt tragisk.

– Det er bekmørkt, du sperrer opp øynene men kan ikke engang se hånden din foran ansiktet, du er et sted du aldri har vært før... Det er helt åpenbart at mange av dere aldri har gått dere bort, sa Upchurch i en video delt på Instagram.

Deler gladnyhet på Instagram

Bindi Irwin (22), datteren til den avdøde «krokodillejegeren» Steve Irwin, kan på sin side dele en hyggeligere nyhet.

22-åringen har ikke gått seg bort, men kan vel heller sies å ha funnet sitt hjem. I slutten av mars giftet hun seg med kjæresten Chandler Powell (23), og nå venter paret sitt første barn sammen. Det røper Irwin selv på sin Instagram-profil.

«Chandler og jeg er stolte over å kunngjøre at vi venter barn! Det er en ære å dele dette spesielle øyeblikket i livet vårt med dere. Selv om jeg fortsatt er i mitt første trimester vil vi gjerne at dere skal få ta del i reisen vår fra starten av dette nye kapittelet», skriver den vordende moren til et bilde der hun og Powell holder opp en liten uniform som matcher deres.

Videre ber hun følgerne sende sine beste råd, gode vibber og bønner til den lille i magen.

Uheldig golf-spill

Den amerikanske artisten Jason Derulo (30) er kjent for å være en moromann i sosiale medier, og har blant annet gjort stor suksess på TikTok.

I mai delte han en video der han spiser en maiskolbe med en drill, der ulykken intreffer og begge fortennene hans knekker. Nå deler han nok en tannrelatert video, denne gang på Instagram. I den nye videoen er det derimot ikke hans tenner som får gjennomgå, men skuespiller Will Smiths (51).

I videoen spiller de to golf, før Smith er på feil sted til feil tid og får golfkølla rett i fleisen. Deretter ser han rett inn i kamera i det han viser frem de ødelagte tennene.

Da Derulo delte den første tannvideoen på TikTok tok det imidlertid ikke lang tid før flere påpekte at han benytter seg av optiske illusjoner i videoene sine, og dermed var det mange som mistenkte at han faktisk ikke knakk tennene på ekte, ifølge Today.

Derfor er det nærliggende å tro at det samme gjelder Will Smiths tenner.