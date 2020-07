Courtney Stodden er ikke til å kjenne igjen på nye bilder

25-åringen ble verdenskjent da hun som 16-åring giftet seg med da 51 år gamle Doug Hutchison.

Bare 16 år gammel giftet Courtney Stodden (25) seg med skuespiller Doug Hutchison (60), kjent fra blant annet «Den grønne mil». Hutchison var da 51 år gammel, og aldersforskjellen på 35 år fikk flere til å sperre opp øynene.

Det oppsiktsvekkende ekteskapet sørget for at Stodden nærmest umiddelbart fikk kjendisstatus, og selv etter at hun og Hutchison gikk fra hverandre i 2016 (de ble for øvrig ikke offisielt skilt før i år) har sladderpressen fulgt henne tett.

Nå vekker 25-åringen igjen oppsikt, denne gangen fordi hun er nærmest ugjenkjennelig. Det skriver Mirror.

Courtney Stodden slik vi er vant til å se henne, med platinablondt hår, figurnær kjole og festsminke. Foto: NTB Scanpix

Ikke til å kjenne igjen

Tidligere har vi vært vant til å se Stodden med platinablondt hår og mye sminke, men bildene hun nå har delt på Instagram viser noe helt annet. Det har flere bitt seg merke i.

«Herregud, du ser helt fantastisk ut. Elsker looken med null sminke», er det en som skriver i kommentarfeltet under bildet som viser en langt mer «naturlig» Stodden enn vanlig.

Bildet er delt i anledning slippet av 25-åringens nye låt, «Side Effects», og Stodden har i et tidligere innlegg skrevet at hun har gått tilbake til sin naturlige hårfarge for å spille inn en musikkvideo. Om endringen er varig, er ikke kjent.

25-åringen har for øvrig blitt koblet til skuespiller Brian Austin Green (47) den siste tiden, og låten hun nå har sluppet skal handle om bruddet mellom de to, skriver Fox.

–⁠ «Side Effects» handler om den følelsen du sitter igjen med når du går ut av et forhold. Du får en dårlig dose med en dårlig skuespiller og vil bare bli edru igjen. Rusen er ikke verdt bivirkningene, har hun uttalt om historien bak låten.

Giftet seg som 16-åring

Som nevnt ble Courtney Stodden og eksmannen Doug Hutchison offisielt skilt i år, nærmere bestemt i mai. Det markerte førstnevnte med et innlegg på Instagram, der hun skrev at hun sitter igjen med en følelse av å bli utnyttet.

Stodden åpnet innlegget med å skrive at hun lenge var redd for å snakke om ekteskapet - som hun hevder besto av blant annet flere år med verbalt misbruk - men at «tiden var inne».

«Jeg har følt meg fanget, manipulert og til tider forlatt av voksne. Det å vokse opp i et slikt miljø - det ble et ensomt og mørkt sted», skrev hun, og la til følgende om eksmannen:

«Jeg vil alltid elske deg, men likevel vil jeg alltid være sint. Du etterlot meg, et kvinnebarn, undervurdert og forvirret. Det skal jeg overkomme. Jeg ønsker deg alt godt, men vær så snill - aldri gjør dette mot en mindreårig igjen. Det er ikke rett. Selv om foreldrene skriver under på det. Vent en respektabel stund før du gifter deg. Barn er ikke på ditt nivå. Jeg vil alltid elske deg, men vær bedre. Det vil jeg være, og».

– En vakker reise

Doug Hutchison kommenterte aldri Stoddens uttalelser da hun delte innlegget, men bare et par uker senere kom selvbiografien hans ut - der ekskona naturlig nok ble nevnt.

Under tittelen «Flushing Hollywood: Fake News, Fake Boobs», tar Hutchison for seg både opp- og nedturer han har hatt i løpet av karrieren, samt at han forteller om ulike møter med diverse kjendiser i tillegg til ekteskapet til Stodden.

Da det i februar, få måneder før skilsmissen var et faktum, ble kjent at selvbiografien hans var underveis, stilte Hutchison opp i et intervju med Fox News. Der ble han blant annet spurt om han noen gang hadde angret på ekteskapet.

– Jeg tror ikke på å leve et liv med anger. Jeg tror at alle valg vi tar, tar vi av en grunn. Jeg angrer ikke på noe i livet mitt. Skulle jeg ønske jeg hadde håndtert enkelte ting annerledes? Ja, som alle andre. Men ekteskapet mitt til Courtney er ikke en av de tingene. Det var en vakker og sterk reise. En bittersøt reise med Courtney, fortalte 60-åringen den gang.