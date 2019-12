Cruiseskip-ansatte avslører: – Alle ligger med alle

«Det er en grunn til at cruiseskip forbindes med sex».

Nettavisen har tidligere skrevet om en hookup-kultur blant ansatte på cruiseskip som er lik, og til og med overstiger, den man finner mellom studenter på høyskoler.

– Det er mye sex mellom kolleger på cruiseskip, sier en tidligere casinosjef for Holland America Line til Business Insider.

Nettstedet har snakket med flere nåværende og tidligere cruiseskip-ansatte som forteller at de bor svært tett på hverandre under oppdrag. I kombinasjon med hyppig alkoholinntak, bidrar det til den store mengden sex mellom kolleger.

Brian David Bruns, som tidligere jobbet som kelner på Carnival Cruise Line, forteller at sex mellom ansatte er så vanlig at en kollega ble genuint overrasket da Bruns ikke hadde hatt sex den første natta han jobbet på skipet.

– Alle ligger med alle

I en omfattende tråd på det kjente og beryktede nettforumet Reddit forteller flere cruiseskip-arbeidere om det samme.

På spørsmål om hvordan det egentlig er å leve og arbeide om bord på et cruiseskip, er gjennomgangstema sex og alkohol.

Toppkommentaren oppsummerer arbeidshverdagen slik:

Hver kveld er fredag kveld og hver morgen er mandag morgen. Hver dag er «Groundhog Day».

«Groundhog Day» er en kultfilm fra 1993 hvor Bill Murray spiller den utslitte TV-reporteren Phil som gjenopplever den samme dagen om og om igjen.

Brukeren «MirtaGev» er klar i sin tale:

Alle ligger med alle.

Brukeren JMPBass utdyper:

Husker du videregående, hvor alle visste alt om alle? Hvem som lå med hvem, hvem som var utro, hvem som gjorde ditt og hvem som var datt? Vel, det er livet om bord i et nøtteskall.

Egne områder for de ansatte

Bruns forteller om de ansattes liv på cruiseskip i boken «Cruise Confidential».

Her skriver han at de ansatte ofte har et eget område hvor passasjerer ikke har adgang, med egen bar og tilgang til billig alkohol, skrivet den britiske nettsiden Express.

Ifølge en bruker på Reddit er slike barer rene «kjøttmarkeder».

Foto: (Getty Images)

Baren er hvor alle samles, det er her alle snakker sammen. Det er det eneste kjøttmarkedet vi har.

I likhet med hva Business Insider skriver, forteller flere brukere at det er trangt om plassen, og at en kommer svært tett på sine kollegaer.

Du er aldri alene. Forhold oppstår svært fort. Den biologiske klokken din endrer seg. Nag kan feste seg. Alle høyere opp på rangstigen enn deg er idioter. Har du et eget rom, kan du like gjerne skrive ut en blank «ligge-sjekk».

Gøy, men hardt

Flere forteller at det er gøy å jobbe slik i en periode, men at det er fort å brenne ut.

En forteller om hvordan arbeidslivet endret seg betraktelig i løpet av noen måneder:

Det var lite som skjedde på den første turen min. Jeg ville gjøre et godt inntrykk og fokuserte på jobben. Men den siste måneden ... Jeg gikk fra å være en beskjeden 20-åring til et absolutt ludder.

Skal vi tro en av personene som skriver utførlig om livet om bord, er også Norge – hvor «solen aldri går ned» – et yndet land å seile i.

Reiseopplevelsene er fantastisk, og jeg har reist jorden rundt. Langt nord i Norge, hvor solen aldri forsvinner, er min favoritt.

Foto: (Getty Images)

Bedre sex til sjøs

Det er imidlertid ikke bare de ansatte som er opptatt av sex, later det til.

I en undersøkelse cruiseselskapet Royal Caribbean har gjennomført blant tusen av sine kunder, svarte 99 prosent av personene som deltok i spørreundersøkelsen at sex var deres favorittsyssel om bord.

62 prosent mente at de hadde bedre sex til sjøs og 52 prosent mente at det var mer sannsynlig at de ville ha sex om bord enn på land.

Som nettmagasinet Dmarge tørt oppsummerer:

«Det er en grunn til at cruiseskip forbindes med sex».