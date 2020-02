Cynthia Nixon hamrer løs på kvinneideal - dristig video eksploderer på Instagram

– Det er jo ingen tvil om at denne videoen er kraftfull, sier Isabelle Ringnes til Nettavisen.

Skuespiller og «Sex og singelliv»-stjernen Cynthia Nixon fronter det man kan kalle et oppgjør mot det uoppnåelige kvinneidealet på Instagram, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

På kort tid har videoen, som er et prosjekt i regi av magasinet «Girls. Girls. Girls», blitt sett av flere millioner, der store stjerner som blant andre Madonna har delt den videre.

– Vær en dame, sa de. Skjørtet ditt er for kort, skjorta di er for lav. Ikke vis så mye hud. Dekk deg til. Overlat noe til fantasien. Ikke vær en fristelse. Menn kan ikke kontrollere seg selv. Menn har behov. Se sexy ut. Se deilig ut. Ikke vær så provoserende. Du ber om det. Bruk svart. Bruk hæler. Du har pyntet deg for mye. Du har pyntet deg for lite. Det ser ut som du har mistet deg selv, sier Nixon i begynnelsen av videoen.

Enorm støtte

Nixon, best kjent fra rollen som Miranda Hobbes i «Sex og Singelliv», har selv delt videoen på sine egne sosiale medier kontoer.

– Veldig stolt over å få være en del av denne mektige filmen som har truffet en akkord med så mange mennesker rundt om i verden, skriver hun.

Og det har hun helt rett i.

Store internasjonale stjerner har som nevnt kastet seg med i engasjementet og delt budskapet videre, mens medier over hele verden omtaler saken.

Blant andre Madonna, som har delt den videre på sin Instagram, mens Sarah Jessica Parker hyller sin tidligere skuespillervenninne.

– Wowza, skriver hun.

– Viktig steg i riktig retning

Også her til lands har videoen fått oppmerksomhet, der flere applauderer initiativet til å rette søkelyset mot de uoppnåelige kravene til kvinner i dag.

Blant dem gründer og entreprenør Isabelle Ringnes, som også har delt videoen videre på sin instagramprofil.

– Det er jo ingen tvil om at denne videoen er kraftfull og har en enorm effekt. Den er laget på en måte som mange kjenner seg igjen i. Disse kontrabeskjedene kvinner får i løpet av livet, sier Ringnes til Nettavisen.

Hun legger til at viktigheten med denne videoen er som mange andre initiativ: En bevisstgjøring rundt hverdagslig kjønnsdiskriminering.

Ringnes, som selv vært med på å starte andre viktige kampanjer som «#hunspanderer» og skrevet boken «Hvem spanderer» sammen med Marie Louise Sunde mener at bevissthet rundt temaet er første steg i riktig retning.

– Det gjør at vi blir mer oppmerksomme på den daglige diskrimineringen som er så forankret i samfunnet at man ikke tenker over det. Slike initiativ kan være med på å minne oss på det, og kanskje vil det endre noen holdninger etter hvert, sier hun.

Samtidig trekker Ringnes inn kritikken magasinet har fått i kjølvannet av hyllester, der flere mener at det er dobbeltmoralsk av bladet Girls. Girls. Girls å distribuere en slik video når bladet selv bidrar til å skape det skjønnhetsidealet kvinner står overfor.

– Jeg kjenner ikke til de aktørene, og jeg kjenner heller ikke magasinet. Men det er så klart viktig å ha i bakhodet hva agendaen til magasinet er. For noen kan dette være et bra PR-stunt. Men forhåpentligvis bidrar engasjementet denne videoen skaper til å påvirke strategien og budskapet hos flere medieaktører til å bli mer inkluderende og mindre kjønnsstereotypiske i kommunikasjonen sin, sier hun.

