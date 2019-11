D-vitaminmangel har de fleste på vinterstid helt uten symptomer: Å spise fet fisk eller drikke melk er ofte ikke nok

Selv om du spiser fet fisk eller drikker melk, mener ekspertene at du fortsatt bør ta D-vitamintilskudd i vinter. Men hvor mye bør du ta?

Bruken av kosttilskudd er ofte omdiskutert, men på full fart inn i mørketiden er D-vitamin en nødvendighet her i det mørke, kalde nord.

– D-vitamin dannes når du får sollys på huden. I Norge er man for tildekket og det er for lite sollys i vintermånedene, så vi anbefaler alle en daglig dose i måneder som slutter på «r», forteller leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

TA UTGANGSPUNKT I AT DU HAR FOR LITE: Om vinteren har de fleste nytte av å ta D-vitamin, forteller Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Privat

Foreningen er helt klare på at folk ikke trenger å dra til legen for å sjekke vitamin-nivået sitt. Alle kan nemlig gå ut fra at man trenger ekstra D-vitamin i vinterhalvåret.

– Måling av vitamin D er ikke nødvendig for de fleste av oss, men bør utføres hos personer som har økt risiko for vitamin D-mangel, forteller Kvittum Tangen.

Hun nevner at unntaket er pasienter med osteoporose, kroniske muskel- og skjelettsmerter, kronisk nyresykdom og tilstander med redusert opptak av vitamin D fra tarmen.

– D-vitamin er et unntak

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør Mejlbo forteller at undersøkelser av norsk kosthold viser at man får i seg under 5 mikrogram, mens anbefalingen for folk mellom ett til 74 år er 10 mikrogram per dag.

Fakta Slik er Helsedirektoratets anbefaling for spedbarn, barn og voksne ↓ Fra spedbarn er fire uker gamle, anbefales D-vitamintilskudd. Anbefalt inntak er 10 mikrogram (µg) per dag for barn i alderen 6–11 måneder. Ved bruk av tran, gir én teskje tran om lag 10 µg D-vitamin. Foreldre rådes til å starte med en halv teskje – om lag 2,5 ml – fra fire ukers alder, og gradvis øke mengden opp til 5 ml ved seks måneders alder. Ved bruk av D-vitamindråper følges anvisning på flasken. (ref. retningslinjer spedbarnsernæring) Fra 1-års alder til 74 år anbefales 10 mikrogram/dag. Over 75 år anbefales 20 mikrogram/dag, både kvinner og menn. (ref. anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Hdir) Kilde: Helsedirektoratet

– Friske mennesker trenger egentlig ikke kosttilskudd, men D-vitamin er unntaket i forhold til alle andre ting, forteller Sundfør Mejlbo.

Kilder til D-vitamin er produkter som fet fisk eller ekstra lett melk beriket med D-vitamin, men inntaket vårt er som regel ikke nok sammenlignet med hvor mye vi behøver.

SLITER MED Å SPISE OSS TIL GODE NOK NIVÅER: Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør forteller at det som oftest er vanskelig å spise seg til tilfredstillende nivå av D-vitamin på vinterstid. Foto: Anita Sælø

– Skal du få nok fra kostholdet betyr det at du må spise fisk som pålegg eller til middag hver dag. Det er det nærmest ingen som gjør. Selv om du drikker én liter vitaminberiket melk om dagen vil du ikke ha fått i deg mer enn fire mikrogram, og anbefalingen er ti. Derfor anbefales det at alle tar et kosttilskudd, forteller Sundfør Mejlbo og legger til:

– Hvis du ikke tar kosttilskudd kan jeg nesten garantere at du får for lite D-vitamin om vinteren.

Hva fører det til?

Ofte kan man lese at ting som tretthet og muskelplager er symptomer på D-vitaminmangel.

– Dette er veldig generelle symptomer?

– Du har helt rett i det. Tretthet, hodepine, slapphet og den slags kan man finne på veldig mange sykdommer. Det kan også være sånn at man har svært lave verdier av D-vitamin uten at man har symptomer. Mitt inntrykk er at det oftest ikke er sikre symptomer, forteller Kvittum Tangen.

Ernæringsfysiolog Sundfør Mejlbo er enig.

– Problemet er at du ikke kan kjenne at du får for lite. Det fører først og fremst til at du kan få problemer med benskjørhet når du kommer opp i 50-årene.

Ifølge NHI er det D-vitaminmangel over lengre tid som i første omgang kan ramme muskler og skjelett, og tretthet og muskelverk er symptomer på dette. En sjeldnere variant er beinsmerter som sprer seg videre i kroppen. Det er heller ikke uvanlig med depressive tanker eller maktesløshet.

IKKE NOK: Mange føler kanskje at de får i seg nok fet fisk fordi de er glad i sushi. Ekspertene minner om at i en rett som sushi er det som oftest ikke store mengder fisk. Inntaket av fisk må være stort for å nå det anbefalte nivået av D-vitamin om vinteren, men det vanligste er å kompensere med tilskudd. Foto: Louis Hansel/Unsplash

Kan du ta kosttilskudd om du spiser fet fisk?

Om du spiser fisk et par ganger i uken og drikker melk tilsatt D-vitamin, behøver du ikke være redd for å få i deg for mye D-vitamin om du tar et tilskudd på 10 milligram.

– Kroppen er fantastisk fordi den regulerer opptak veldig godt selv, sånn at små overskudd stort sett ikke tatt opp. Har du et vanlig norsk kosthold og tar tran er du dekket for D-vitaminbehovet, forteller Kvittum Tangen.

KILDE TIL D-VITAMIN: Hvis du spiser norsk kost, som fet fisk eller D-vitaminberikede produkter, kan du likevel ta et tilskudd for å være sikret riktig mengde D-vitamin. Små overskudd skiller kroppen ut av seg selv, men større overskudd bør man være forsiktig med. Foto: Caroline Attwood

Dette bør du passe på

Hvis du ikke har spesielle behov for D-vitamintilskudd, bør du imidlertid passe på mengden over tid. Grensen går ved 100 milligram om dagen over tid.

Ernæringsfysiolog Sundfør Mejlbo advarer i tillegg mot at man kombinerer flere kosttilskudd som inneholder D-vitamin.

– Det er ikke utenkelig at man kan få i seg for mye. Noen tar kanskje både tran og multivitamin. I tillegg har de hørt at det det er viktig med D-vitaminer, så de tar også noen D-vitamindråper uten å tenke over at det er i både tran og multivitamin, sier ernæringsfysiologen.

Innvandrere må være obs på én ting

Forsker Ahmad Ali Madar ved Universitetet i Oslo er spesialist på D-vitamin og innvandrere. Han forteller at det ikke er noe som tilsier at innvandrere behøver høyere doser av D-vitamin, men at forskjellen handler om sollyset.

– Om man har mørkere hud vil sollyset ha vanskeligere for å trenge gjennom huden, slik at man har litt høyere behov for sollys om sommeren, forteller Madar.

Han påpeker at noen har behov for tilskudd fordi de ikke soler seg av kulturelle grunner, eller om man ikke spiser fet fisk eller D-vitaminberikede produkter.