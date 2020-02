Dag Erik Pedersen åpner opp om tapet av sønnen

Dag Erik Pedersen forteller om sønnen som gikk bort i fjor.

NRK-programleder Dag Erik Pedersen mistet sønnen sin like før innspillingen av «Mesternes Mester» ellevte sesong på sommeren 2019.

Det forteller den tidligere proffsyklisten i et NRK-intervju publisert lørdag kveld.

Det var kun noen uker før opptakene skulle starte i Kroatia at Pedersen fikk beskjeden om at sønnen Simen hadde tatt sitt eget liv.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent hver dag og kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

- Den sorgen etter å miste sønnen din, alt annet fortoner seg som en flis i fingeren. Det er så vondt at du må oppleve det, for å forstå hvor jævlig det er, sier han til rikskanalen.

Fakta Trenger du hjelp? ↓ Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113. Mental Helse: 116 123 Røde Kors: 800 33 321 Kirkens SOS: 22 40 00 40

I intervjuet trekker han fram familiens nærvær under innspilling som essensiell for at han fant motivasjonen til å gjennomføre produksjonen som planlagt.

Da han kom tilbake til huset i Helgeroa utenfor Larvik etter at «Mesternes Mester» var ferdig, fikk han for første gang på en god stund slappet av og kjent på hvilepulsen.

- Sorgen vil alltid være der, men du lærer deg å leve med den, forteller han.