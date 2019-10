«Dagsrevyen» mottok klager etter «Exit»-innslag. Nå legger de seg flate

- Vi kunne lett valgt andre bilder, sier Hanna Thorsen, redaksjonssjef for «Dagsrevyen», til Medier24.

Etter at det ble sendt nakenbilder og sexscener fra den mye omtalte NRK-serien «Exit» på Dagsrevyen lørdag 5.oktober, har en rekke klager blitt rettet til NRK.

Ifølge VG ble det vist en innslag hvor BI-studenter er intervjuet om serien, hvor bilder av toppløse dansere, kokain-bruk og hard festing blir vist - i tillegg til flere sexscener fra «Exit»-serien.

Ifølge Medier24 fikk NRK spesielt klager på at det ble vist nakenbilder og sexscener i «Dagsrevyen» uten at seerne ble advart på forhånd.

- Det er bare å beklage. Vi burde ha advart for så eksplisitte scener som ble vist. Vi burde valgt andre klipp, sa redaksjonssjef for «Dagsrevyen», Hanna Thorsen, i sin orientering til Kringkastingsrådet, ifølge Medier24.

- Vi kunne lett valgt andre bilder, det ser vi klart. Det er bare å beklage, fortsatte hun.

Ble gjort en grundig vurdering

Til tross for beklagelsen, forteller Thorsen videre at det ble gjort en nøye vurdering rundt bildene som ble vist. Hun forteller at «Dagsrevyen» valgte å gi plass til «Exit» først når den hadde blitt en «snakkis».

- Angående diskusjonen om hvorfor vi velger ut denne type bilder når det er en NRK-produksjon, så har vi gjort en grundig vurdering. Som vi alltid gjør. Det er journalistiske kriterier og nyhetsverdi som avgjør når vi dekker denne type stoff.

- Vi valgte å ikke lage lanseringsstoff på dette, men tok det opp når den blir et samtaleemne i offentligheten, sier hun.

Ifølge Medier24 har Kringkastingsrådet tatt i mot beklagelsen.

- Jeg synes det er bra at NRK beklager, for jeg følte det var et overtramp å sende disse bildene uten å advare på forhånd, sier Kringkastingsrådmedlem, og tidligere stortingspolitiker, Sigvald Oppebøen til nettstedet.

Mye oppmerksomhet

Etter at «Exit» hadde premiere på NRK tidligere i høst, har den fått mye oppmerksomhet og er på kort tid blitt den mest strømmede dramaserien i NRKs historie.

Ikke bare fordi serien har vakt oppsikt med pikante sex-scener, men også fordi 70 prosent av manuset kommer fra virkelige hendelser, ifølge regissørene.

Og det er ikke hvilke som helst scener. I den nye, norske storsatsingen skildrer serien livene til fire menn i den norske finansbransjen som alle lever dobbeltliv – med det tradisjonelle familielivet på den ene siden og et ungkarsliv med kokain og prostituerte på den andre.

I ettertid har det blitt spekulert på hvem disse fire mennene er i virkeligheten, der flere norske finansmenn har følt seg nødt til å gå ut i offentligheten å avkrefte «Exit»-rykter.

Flere mener også at virkelighetens «Exit»-historier overgår serien.