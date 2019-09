Daniel Louis hoppet til køys med Victoria Hammer få timer etter innsjekk: - Det var det som var tilgjengelig

- Jeg hadde ligget med han igjen, sier Victoria Hammer.

I dagens episode av «Ex on the Beach» sjekker de to svenske brødrene Pierre (26) og Daniel Louis Olsson (27) inn på den skandaleombruste villaen i Mauritius i Øst-Afrika.

Flere kjenner dem kanskje igjen fra tidligere realitykonsepter. Pierre var blant annet med på den norske versjonen av «Paradise Hotel».

At de to brødrene er populære blant jentene, er det ingen tvil om. Kun få minutter etter de ankommer oppstår det dramatikk og diskusjon blant jentene rundt hvem som skal få prøve seg på brødrene.

- Hadde ligget med han igjen

«Ex on the Beach»-deltaker Victoria Øren Hammer (21) vinner imidlertid raskt oppmerksomheten til Daniel, som ender til sengs med ham allerede den første natten til den svenske reality-deltakeren.

- Jeg elsker «bad boys», og det strålte «bad boy» av ham. I tillegg så merket jeg at han hadde en bra personlighet. Han er veldig omtenksom og snill, forteller Hammer til Nettavisen.

Det er imidlertid ikke første gang at Hammer kaster klærne denne sesongen. Allerede i den første episoden av årets sesong hadde hun et romantisk øyeblikk med deltaker Richard Liedholm (33) - noe hun i utgangspunktet angret på.

- Jeg skulle jo egentlig ikke ha sex inne på villaen en gang til, men det falt veldig naturlig. Daniel er en herlig person. Jeg hadde ligget med han igjen, konstaterer hun.

Bryr seg ikke om hva andre tenker

Som nevnt var det ikke bare Hammer som fikk et godt øye til de svenske brødrene, og det oppstår raskt misnøye blant de andre deltakerne når de to turtelduene forsvinner ut av synet.

Det brydde Hammer imidlertid seg ikke om.

- Jeg hadde ikke blitt så god venn med de andre jentene i utgangspunktet, så jeg dreit rett og slett i det. Jeg tenkte at jeg tråkker ikke noen på tærne ved å være med han, så jeg kjørte på, ler Hammer i dag.

Selv om Hammer ikke legger skjul på at hun er svært begeistret over Daniel Louis Olsson, avkrefter hun at de to er noe mer enn venner i dag.

- Vi har en god tone, og møtes her og der. Vi så episoden sammen, faktisk, og det er klart at gamle følelser blusser opp igjen. Men nei, jeg kan ikke påstå at vi er noe mer enn venner, forteller hun.

- Bare vennskap

Da Nettavisen møtte Daniel Louis Olsson under premierefesten til «Ex on the Beach» kunne han fortelle at han var en singel mann, til tross for flere romantiske stunder inne på villaen.

I dag står han fortsatt ved det, og mener det var helt tilfeldig at det var Hammer han endte opp med den første kvelden i villaen.

- Det var hun som var mest tilgjengelig, så det ble sånn. De andre jentene var heller ikke helt min type, forteller han.

- Det var veldig gøy å se episoden sammen med Victoria. Jeg gleder meg til å se resten, legger han til.