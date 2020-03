Daniel Louis og Ariel Søyland har brutt forlovelsen to ganger. Nå gjenforenes de i «Ex on the Beach»

De svenske brødrene Pierre og Daniel Louis gjør comeback i «Ex on the Beach».

På tirsdag er det premiere på den tredje sesongen av den skandaleombruste realityserien «Ex on the Beach» på TVNorge og Dplay, der ni deltakere skal leve sammen under samme tak i flere uker.

Underveis vil flere eks-kjærester dukke opp under oppholdet, som erfaring viser vil skape mye dramatikk og sjalusi.

Les også: Dette er årets «Ex on the Beach»-deltakere

Da Nettavisen møtte deltakerne i Brasil tidligere i år var det ingen som var noe spesielt nervøse for hvilken eks som potensielt kan dukke opp.

Ariel Søyland (27), som flere har sett på TV tidligere da hun deltok i «Paradise Hotel», var allerede klar over hvem hun mest sannsynlig kom til å gjenforenes med.

– Jeg vet ikke om Daniel kommer til å komme eller ikke, men jeg føler at det er litt derfor jeg er her, fortalte Søyland til Nettavisen i januar.

De to har nemlig en lang kjærlighetshistorie lagt bak seg.

Se intervju med Ariel Søyland øverst i saken!

Og det skulle vise seg å stemme. I år sjekker nemlig brødrene Daniel Louis (27) og Pierre Louis (26) inn på «Ex on the Beach»-villaen for andre gang.

Gjør comeback

Under sesong to av den populære serien i 2019 skapte de to brødrene flere overskrifter med sin deltakelse.

Ikke bare for drøye og intime scener, men også fordi romantikken blomstret for dem begge. Forholdene varte imidlertid ikke lenger enn det oppholdet varte på villaen den gang.

Daniel Louis og Pierre Louis har foreløpig ikke besvart Nettavisens flere henvendelser.

GJØR COMEBACK: Daniel Louis og Pierre Louis gjør comeback i sesong tre av «Ex on the Beach». Foto: Discovery

Les også: Melina Johnsen er tilbake på «Ex on the Beach»: – Tror de blir redd for meg

Forlovet seg to ganger

Ariel Søyland og Daniel Louis har som nevnt lagt en lang kjærlighetshistorie bak seg.

I 2014 skapte paret store overskrifter da det ble kjent at de hadde forlovet seg. Dette var kun et år etter at Søyland hadde vært med i TV3-realityen «Paradise Hotel».

– Vi er jo ikke sammen i dag. Men vi har faktisk vært forlovet mer enn en gang, avslørte Søyland overfor Nettavisen.

– Jeg fridde til han først, han sa ja og vi var forlovet en stund før vi gjorde det slutt. Men så ble vi sammen igjen og så fridde han til meg, men det gikk jo ikke så bra, fortalte hun og lo.

Tatovert hele kroppen hennes

Til tross for en noe turbulent fortid mellom de to realitydeltakerne, ler de begge to av det hele i dag, og Søyland understreker at det ikke er noe uoppgjort mellom dem og at de er gode venner.

– Jeg skal være helt ærlig med at jeg ikke vet hvordan det blir å se han igjen før det faktisk skjer. Men vi har en god tone. Ikke at vi pleier å snakke sammen, men vi er ikke uvenner, sa Søyland.

Les også: «Paradise»-Ariel Søyland gjør realitycomeback i «Ex on the Beach»: - Opererte rumpa for en måned siden

Det var etter at Søyland var med i realityserien «Paradise Hotel» i 2013 at hun møtte Daniel Louis for første gang. Den gang var han på jakt etter kjente profiler å tatovere, og støtte på Søyland.

– Han har faktisk tatovert mer eller mindre alle tatoveringene jeg har på kroppen, fortalte Søyland til Nettavisen.

– Jeg tenker egentlig ikke så mye over det, for jeg tenker ikke over at jeg har tatoveringer, fortsatte hun.

TATOVERT AV EKSEN: Nesten alle tatoveringene til Ariel Søyland er tatovert av eks-forloveden Daniel Louis. Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

– Ikke med for å finne kjærligheten

Hvordan det hele ender når Daniel Louis sjekker inn på villaen gjenstår å se. Søyland er imidlertid ikke med for å finne kjærligheten igjen.

For Ariel Søyland sin del er «Ex on the Beach»-deltakelsen en del av en større business-plan hun har lagt.

– Jeg tenker det er bra for business. Jeg jobber som modell og da tenker jeg flere følgere, flere jobber og mer penger, uttalte Søyland til Nettavisen i Brasil i januar.

«Ex on the Beach» sendes tirsdag og torsdag på TVNorge-kanalen FEM og strømmetjenesten Dplay.