Daniel Louis Olsson og Victoria Øren Hammer blir avbrutt midt under sexakt: - Det er en kamp om sengene

- Jeg grøsser av tanken på at jeg la meg under den svette dyna, sier Andreas Østerøy.

Når du trodde at «Ex on the Beach» ikke kunne bli noe drøyere realitytv, serverer årets deltakere enda mer sex, fyll, «fingrekonkurranser» og sjalusidrama i denne ukas episoder.

Samtidig som kanskje seerne måper av deltakernes ville påfunn er det likevel en frustrasjon som sprer seg utover villaen - de får nemlig ikke fullført sexaktene.

Spesielt frustrerende er det blitt for Viktoria Øren Hammer (21) og Daniel Louis Olsson (27) som stadig havner i hverandres seng.

Blir forstyrret midt under akten

For selv om de to har hatt sex med hverandre mer enn en og to ganger i løpet av sitt opphold inne på villaen, har de to aldri fått muligheten til å fullføre en sexakt.

I kveldens episode er det Andreas Østerøy (22) som spolerer for duoen da han løper inn på soverommet og legger seg under dyna sammen med dem.

- Han skjønte jo ingenting. Han la seg under dyna sammen med oss og prata i vei, ler Hammer til Nettavisen.

Grøsser av tanken

Østerøy forteller at han ikke har skjønt hva det egentlig dreide seg om før han så episoden selv.

- Jeg grøsser av tanken på at jeg faktisk la meg under den svette dyna sammen med dem. Jeg visste ikke at de hadde sex. Vanligvis pleide jeg å sove på det tidspunktet på døgnet, men den ene dagen jeg skulle være søt og vekke folk på morgenen skulle det skje, sier Østerøy og ler.

Ifølge ham var han bare sekundet unna før han faktisk ble vitne til Hammer og Daniel Louis i full akt.

- Jeg ble ufrivillig stemplet som en «cockblocker» etter dette, ler Østerøy.

Frustrert

For Daniel Louis var det imidlertid ikke like gøy. For selv om det i etterkant kanskje er en noe humoristisk seanse, ble han mer eller mindre sint da det hele skjedde.

- Seriøst. Det er tortur. Hadde jeg fått 20 sekunder til så hadde det gått, sier Daniel Louis i episoden.

Daniel Louise Olsson har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser, men ifølge Østerøy var 27-åringen sinna på ordentlig.

- Daniel var så frustrert der inne. Han var så sykt kåt og ble oppriktig sint, sier Østerøy og legger til:

- Det er ikke så rart. Det er varmt, vi har tilgang på masse alkohol og det er bare deilige mennesker der inne. Det er ikke rart at folk blir frustrerte.

Ifølge Victoria Øren Hammer er det imidlertid ikke så rart at deltakerne opplever å ofte bli forstyrret under de intime stundene.

- Det er bare tre soverom på villaen fordelt på alle deltakerne, så det er ikke så rart at det skjer. Det er en kamp om sengene, ler hun.