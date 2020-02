Daniel ute av Camp Kulinaris: – Er ferdig med fest og fyll

Etter det som ble en blodig duell med Runar Søgaard, var det «EOTB»-Daniel som trakk det korteste strået etter egg-blemme.

I mandagens episode av «Camp Kulinaris» var det nok en gang klart for at en deltaker skulle forlate programmet.

Det skjer etter at Pia Haraldsen måtte trekke seg på grunn av omgangssyke og ble første deltaker ut av konkurransen.

Det var Anna Anka som har vært restaurantsjef inne på Camp Kulinaris den første uken, og allerede i første episode truet hun med å trekke seg fordi hun var misfornøyd med rommet hun fikk.

Fikk hevn for rom-krangel

Det ble imidlertid hevn da hun med restaurantsjef-ansvaret fikk muligheten til å velge én av deltakerne som måtte møte i lærlingkamp og dermed stå i fare for å ryke ut.

Den munnrappe svensken var ikke snar med å velge Runar Søgaard, som hadde vært heldigere med rommet sitt enn det hun selv hadde vært.

– Jeg vil ha rommet ditt, uttalte hun til stor latter fra de andre deltakerne.

Den andre lærlingen ble Daniel Aakre Pedersen, som tidligere er kjent fra «Ex on the beach». Dermed barket de to sammen i en duell, hvor det var om å gjøre å imponere kokk Kjartan Skjelde med en laksetartar.

Begge gjorde tabber

Først så det ut til å kunne bli en riktig stygg duell, da Runar ikke viste nåde ovenfor mandolinen da han skulle lage potetchips. Det viste seg som så mange ganger tidligere at mandolinen vant kampen og Søgaard skar seg godt i fingeren.

Likevel fortsatte han konkurransen etter å ha tørket opp blodet, blitt plastret opp og fått på en hanske.

Deretter var det Daniel som gjorde en heftig tabbe, da han fremfor å ta i eggeplomme som det sto i oppskriften, knakk i et helt egg.

– Det jeg kan se er at du har fått på alle elementene. Det eneste jeg stusser litt på utseendemessig er at det renner litt fra laksen, som betyr at du har hatt i hele egg, kommenterte Kjartan før han skulle bedømme retten til Daniel.

– Det er en god tartar. Den føles litt kokt ut. Du har hatt i syre alt for tidlig og har hatt i hele egg, og det er med på å ødelegge den litt intense smaken av laksen, påpekte mestekokken.

Til slutt var det Runar som trakk det lengste strået og fikk fortsette videre i konkurransen, og Daniel ble andremann ut av konkurransen.

Håper å delta i flere reality-programmer

På spørsmål om han ville gjort noe annerledes, forklarer Daniel at han ikke angrer på noe han gjorde da han var inne på Camp Kulinaris.

– Det er ikke noe jeg angrer på der inne, men jeg gruer meg alltid til å se meg selv på tv, det er helt forferdelig å se meg selv på tv, jeg liker ikke min egen stemme, forteller han til Nettavisen.

Daniel forteller at han på forhånd var livredd for å bli klippet i stykker, etter at han følte det skjedde da han var med i «Ex on the Beach».

Likevel har ikke det stilnet lysten hans til å delta i flere programmer og han utelukker ikke at det blir mer tv på ham om han får sjansen.

– Det har alltid vært en liten drøm å være med på programmer som 71 grader Nord, Farmen eller noe i den duren, hvor man kan være litt aktiv og lære ting og gjøre ting, ikke noe fest og fyll, det er jeg litt ferdig med, sier han.

