Dansetrøbbel for Bahareh Letnes etter under én uke med dans

STORE FORVENTNINGER: Det var mye oppmerksomhet rundt at kjæresteparet Bahareh Letnes og Per Sandberg skal delta i årets utgave av TV2-sendte Skal vi danse. Nå har Bahareh blitt satt litt tilbake i dansetreningen, mens kjæresten Per rykker fra. Her fra lanseringen i Operaen forrige uke. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix