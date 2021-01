Dansk Barne-TV-serie sjokkerer: - Perverst og upassende TV for små barn

Mange foreldre reagerer sterkt over serien «John Dillermand».

Se video øverst: Se traileren til Barne-TV-serien som vekker stor oppstandelse i Danmark.

TV-kanalen DR Ramasjang, som er danskenes svar på NRK Super, hadde forrige lørdag premiere på en ny animasjonsserie ved navn «John Dillermand». Serien handler om at karakteren med samme navn som serien, stadig vekk handler i problemer, merkelige situasjoner eller klarer å løse ting, rett og slett fordi han har verdens lengste penis (!).

TV-serien er rett mot barn mellom fire og åtte år, men flere foreldre fikk kaffen i vrangstrupen etter lørdagens premiere, etter å ha funnet ut at serien handler om en karakter med en magisk og veldig lang penis, skriver danske DR.

- Perverst

Det ble raskt ramaskrik i sosiale medier etter første episode, og DR Ramasjangs Facebook-side har blitt nedrent av rasende kommentarer.

«Hva i all verden har dere satt i gang her, DR Ramasjang? Jeg er som forelder mildt sagt rystet og sjokkert over dette. Jeg er dypt forarget, og mener at det er så perverst og upassende tv for små barn. Det er siste gang jeg lar barna mine se på DR Ramasjang», skriver en rasende person på DR Ramasjangs Facebook-side.

Les også: Bør man gi barna straff? Psykologen mener det er én ting som er mye mer effektivt

En annen person skjønner ikke at den danske TV-kanalen kan lage noe sånt, spesielt ikke etter at den danske programlederen Sofie Linde tok et kraftig metoo-oppgjør forrige høst.

«Hvor finurlig er det ikke av DR, etter Sofie Lindes tale om likestilling og krenkelse, at vi er tilbake til «John Dillermand» som ikke kan styre penisen sin, som stjeler is fra barn, får hunder til å bite i sin egen penis, stopper biler med den og hjelper gamle damer over veien», skriver en annen.

Flere krever også at serien tas av skjermen umiddelbart.

Gjort sitt forarbeid

Morten Skov Hansen, kanalredaktør i DR Ramasjang, kan imidlertid forsikre om at serien vil fortsette å bli vist på TV fremover.

- Vi er veldig glade for denne serien, og vi har lagt ned et stort forarbeid i forkant, hvor vi blant annet har hatt Sex og Samfunn og en barnepsykolog som konsulenter, sier han til DR.

Les også: Vilde Mari (22) trodde foreldrene var «ferdig med sånn». Så fortalte de nyheten (+)

Han utdyper overfor kanalen at han ikke er overrasket over kritikken, men vil heller fokusere på de positive reaksjonene som har kommet. Hansen forteller at flere foreldre har brukt serien til å snakke med barna deres om kroppen, og at de har valgt å fokusere på en kroppsdel som vanligvis får stor oppmerksomhet, fordi barn er supernysgjerrige på kroppen og alle dens funksjoner, skriver DR.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 60,03 øre - fastpris 4,90 øre