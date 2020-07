Dansk prins innlagt med blodpropp i hjernen

Prins Joachim ble innlagt på sykehus fredag kveld.

- Han ble operert umiddelbart etter innleggelsen på Universitetssykehuset i Toulouse i Frankrike, og operasjonen var vellykket, opplyser det danske kongehuset i en pressemelding, ifølge BT.

51-åringens tilstand skal være stabil, opplyser kongehuset.

- Kongehuset har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere opplysninger, men det er hennes Hennes Majestet Dronningens ønske, at familien får ro fra offentligheten under innleggelsen. Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Marie er for øyeblikket hos sin mann, står det videre i pressemeldingen.

Prins Joachim er den yngste sønn av dronning Margrethe II og prins Henrik av Danmark. 51-åringen har fire barn, to med sin eks-kone Alexandra Manley, og to barn sammen med sin nåværende kone, Marie Cavallier, som tituleres som Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Marie av Danmark.