Dansk sexolog med barnebok om to prinsesser som blir forelsket i hverandre

Den danske sexologen Mai Mortensen savnet barnebøker med LHBT-representasjon. Nå har hun skrevet en bok om to prinsesser som blir forelsket i hverandre.

Sexolog Mai Mortensen mener LHBT+-personer er underrepresentert i skjønnlitteratur for barn. Hun bestemte seg for å gjøre noe med det, nå debuterer hun som barnebokforfatter.

Den danske avisen TV2 omtalte først saken.

Boken «Prinsessen, som var alene» har nettopp blitt utgitt i Danmark hos det danske forlaget Bolden. Boken handler om en prinsesse som føler seg så ensom at hun drar ut i verden for å finne noen å danse med. Hun møter noen prinser på veien, men finner ut av at det er prinsesser hun vil danse med.

To prinsesser: Mortensen ønsker flere LHBT-representasjoner i barnebøker. LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Foto: (Mai Mortensen)

Mortensen har hatt høytlesning av boka i barnehager i Danmark.

- Barna tenker ikke engang over at det er to prinsesser som er forelsket i hverandre. De er mer opptatt av den fine historien og bildene. Barn tenker ikke over at noe er annerledes før de lærer det fra noen voksne, forteller hun.

Mer mangfold i barnebøker

Leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Ingvild Endestad mener det er viktig for både barn og unge å kunne relatere til bøker eller film- og TV.

Mangfold: Ingvild Endestad mener vi trenger mer mangfold i litteraturen. Foto: (FRI)

- Barn vokser opp i ulike familier, noen har to mødre eller fedre, noen har ingen, noen har en annen religion eller levesett enn flertallet. Derfor er det viktig at det er noe for alle, forklarer hun til Nettavisen.

Endestad ønsker flere barnebøker med mangfold av alt fra legning, kjønn, religion, hundfarge og etnisitet og levesett.

Vil gjøre det lettere for unge

Mortensen håper at boken hennes vil gjøre livet enklere for barn og unge som definerer seg som LHBT.

- Jeg er bekymret over det høye tallet av LHBT-personer i selvmordstatistikken, jeg håper at jeg kan bidra til barn lettere normaliserer at to jenter kan være kjærester, sier Mortensen til TV2.dk.