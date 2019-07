Danske fristelser

Mange av oss har både en og flere danske favoritter. De kan være gamle, flytende eller spisbare. Noen er også evige, blant andre store deler av den danske sangskatten. Det har også saksofonisten Scott Hamilton og hans skandinaviske venner oppdaga.

Fra vi møtte den amerikanske, men nå Italia-bosatte tenorsaksofonisten Scott Hamilton (64) allerede på 70-tallet, så har vi visst hvor vi har hatt han reint stilistisk. Han lot modernistene reise sin egen sjø og reindyrka heller et tonespråk som henta impulser fra swing, mainstream og bop. Slik er det fortsatt, men her har han tatt en liten u-sving og spiller kun ballader og noen litt raskere låter basert på den danske sangskatten.

Allerede i 2013 ga Hamilton ut et fonogram basert på den svenske tradisjonen. Med seg da som nå hadde han danske Kristian Leth på trommer og svenske Jan Lundgren på piano, mens danske Jesper Lundgaard nå har overlatt basskrakken til svenske Hans Backenroth.

Hamilton har turnert mye på våre breddegrader og benytta rytmeseksjoner herfra. Han har også jobba en hel del med Karin Krog, så hans relasjon til både Skandinavia og sangskatten som finnes her, har han nok blitt stadig bedre kjent med.

Også her blant fjeldaperne kjenner vi så avgjort store deler av dette materialisert. «Dansevise», «Alley Cat», «Det var en lørdag aften», Niels-Henning Ørsted Pedersens «My Little Anna» og den tradisjonelle «I skovens dybe stille ro», som NHØP og Kenny Drew nesten gjorde til en jazzstandard, er halvparten av låtene kvartetten gjør flotte versjoner av.

Sjøl om Hamilton & Co har forlatt standardmaterialet ved denne anledninga, så er tonespråket deres i akkurat den samme gata. En miks av swing, mainstream og bebop uten den minste tvil om hvor eneren befinner seg er malen denne gangen også. Det gjør absolutt ingenting så lenge Scott Hamilton og hans tre svært langt framskredne medsammensvorne befinner seg på en av de aller øverste hyllene. Her dreier det seg om at det skal swinge og det gjør det uten stans. Herlig!

