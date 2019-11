Datteren ble redningen for Eva Mendes

Eva Mendes åpner opp om brorens død.

For tre år siden opplevde skuespillerstjernen Eva Mendes (45) bunnløs sorg, da hun opplevde å miste broren sin, Juan Carlos Mendez.

Den eldre broren døde som følge av kreft få dager etter at Eva Mendes og ektemannen, skuespilleren Ryan Gosling (38), opplevde å bli foreldre for andre gang.

I et nylig intervju med magasinet People, gjengitt av Fox News, åpner Mendes opp om hvordan de to livshendelsene har preget livet hennes i ettertid.

Datteren ble redningen

Til magasinet forteller Mendes at de siste årene har vært svært tøffe, spesielt rundt høytider som Thanksgiving, jul og nyttår.

- Takk gud for at jeg fikk baby. Det skjedde bare uker etter at han døde. Det ble på mange måter noe jeg kom meg videre med. Det var poesi til det hele, forteller hun.

Datteren Amada Lee kom til verden bare 12 dager etter at broren døde den 17. april 2016.

Holder fast ved minnene

Fremdeles er savnet av broren stort, men Mendes forteller at hun er svært takknemlig for alle minnene han har gitt henne, som hun nå tenker tilbake på med et smil.

- Selvfølgelig er savnet fortsatt stort, og det er en underdrivelse. Men jeg holder fast ved minnene. Jeg er så glad for at han ga meg det, forteller hun og referer til flere morsomme minner hun har med ham.

- Mitt beste minne er når han pleide å roaste alle sammen under hver Thanksgiving- og julaften-middag. Og de var skikkelige roaster, minnes hun.

Mer sammensveiset enn noen gang

Intervjuet med People er imidlertid ikke første gang Mendes åpner opp om dødsfallet til broren.

I et tidligere intervju med magasinet Latina fortalte hun om hvordan dødsfallet på broren har gjort at familien er mer sammensveiset enn noen gang før.

- Det å miste broren min gjorde at familien vår ble mer nære hverandre, og vi var ganske nære fra før av. Det å se at vi alltid stiller opp for hverandre, gjør meg veldig takknemlig for at jeg har dem, fortalte hun og fortsatte:

- De var der for meg når Amada ble født, og samme uken hadde vi begravelse for Carlos. Så det var veldig, veldig intenst og åpenbart hjerteskjærende, men samtidig veldig fint.