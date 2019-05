Dave Douglas Quintet 2015: «Brazen Heart - Live at Jazz Standard» - Dave Douglas: «UPLIFT»

Invitasjonen kommer fra en av verdens aller beste trompetere, Dave Douglas. Sammen med sin utmerkede kvintett tar han oss med på en av verden hippeste klubber, Jazz Standard i New York.

Det er på ingen måter småtterier Dave Douglas (56) lar oss bli med på. På fire dobbeltcder innspilt mellom 19. og 22. november 2015, henholdsvis klokka 19.30 og 21.30 - slik settene ofte er på klubbene i jazzens hovedstad, får vi høre hver eneste tone bandet hans spilte foran et begeistra publikum disse fire kveldene.

Noen av låtene går igjen, men mange blir også spilt bare én gang - det sier en hel del om det enorme repertoaret Dave Douglas har bygd opp. I all hovedsak har han også skrevet musikken sjøl.

Sammen med et flott, ungt a-lag bestående av Jon Irabagon på tenorsaksofon - kjent fra både det hippe bandet Mostly Other People Do the Killing og samarbeid med norske musikanter, pianisten Matt Mitchell, bassisten Linda May Han Oh - som også spiller med Pat Metheny, og trommeslageren Rudy Royston - en amerikansk slektning av Gard Nilssen, så blir vi servert melodisk, hip jazzmusikk med røtter tilbake til 60-tallet, men så avgjort med et stempel på seg av 2015 også.

Vi snakker kremen av denne generasjonen og sjangeren amerikanske musikanter og åtte timer sammen med dem forteller oss hvor mye unikt og variert de har på hjertet.

Og dett var vel dett fra Dave Douglas i denne omgang? Nei da! Som en reaksjon på det politiske og sosiale klimaet i hjemlandet - og vel så det - har Douglas tatt initiativet til et prosjekt som han håper vil utfordre både han sjøl og alle oss andre til å sørge for forandringer.

«UPLIFT» består av tolv Douglas-komposisjoner som alle refererer til spesifikke hendelser eller organisasjoner som fortjener oppmerksomhet og positivitet.

Sammen med et annet a-lag bestående av Ian Chang på trommer, Mary Halvorson og Julian Lage på gitar, Bill Laswell på elbass og Joe Lovano på saksofoner, klarinett og fløyte, blir dette nok en bekreftelse på hvilket engasjert menneske og fantastisk komponist og ikke minst trompeter Dave Douglas er.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

