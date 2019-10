David Attenborough har ventet 50 år på å få filmet denne skapningen

I Sir David Attenboroughs nye serie får vi møte en skapning han har lett etter siden 60-tallet. - Jeg tror den er en av stjernene.

Programleder og Sir David Attenborough, kjent for sine mange BBC-naturprogram, er klar med en ny serie, der hver episode fokuserer på ett kontinent, skriver blant andre Metro.co.uk og BBC. Episoden fra Asia får vi se nærmere på et dyr han selv har drømt om å lage et program om i omkring 50 år.

Se traileren av den nye serien øverst i saken!

Det røpet han under premieren av serien «Seven Worlds, One Planet».

- Jeg leste faktisk om den i et vitenskapelig tidsskrift en gnag, og jeg leste alt om den og tenkte at vi må dra og filme den - og det var på 60-tallet, skal briten ha sagt.

Den sjeldne skapningen er en gylden Rhinopithecus roxellana - en stumpneseape (The golden haired blue-faced snub-nosed snow monkey).

Det skal være teamet hans som klarte å finne apen, og overraske 93-åringen.

- Jeg prøvde å finne den, men jeg klarte det ikke, prøving og feiling og alt det der, så til slutt så droppa jeg det. Men jeg har alltid hatt det i bakhode, og så, som om ikke denne gjengen klarte å finne den, dukket opp og sa «Vi har den», forteller han.

David Attenborough har ventet i hele 50 år på å kunne filme stumpneseapen. Foto: Skjermdump

Apen er altså gylden i pelsen, blå i ansiktet og har en snute som peker opp. Den lever ifølge Wikipedia i det sentrale og sørvestlige kina.

- Jeg tror den er en av stjernene, sier den entusiastiske naturfilmskaperen.

Den nye serien har sendes fra 27. oktober, der første episode tar oss med til Antarktis. I serien, som kommer på BBC World får vi også følge moskusfe på Dovre.