– Hvor enn jeg har reist og bodd, har vi alltid kommet hjem, sier David Beckham i et nytt intervju.

Som 15-åring forlot David Beckham redet og de trygge rammene han var vant til for å reise til Manchester og følge drømmen om å en dag få spille for Manchester United.

Innen tre år hadde han sikret seg en plass på laget, og som 20-åring var han et fast innslag på startlaget før alle kamper.

MANCHESTER UNITED: David Beckham nådde drømmen om å spille for Manchester United, og siden har han spilt fotball over hele verden. Her avbildet på banen i 2003. Foto: NTB Scanpix

Siden har 45-åringen reist verden over og spilt for lag i blant annet USA, Spania, Frankrike og England, men én ting er han tydelig på. I et intervju med GQ forteller han nemlig at han aldri har angret på valgene han har gjort fordi han alltid har visst at han kan komme hjem til støtte fra familien sin.

– Jeg forlot hjemmet mitt i London da jeg var 15, og kom ikke tilbake til London igjen før jeg var 38. Hvor enn jeg har reist, hvor enn jeg har bodd, har vi kommet hjem. Det er derfor det har vært så lett å ta de valgene, for familien var alltid med meg og jeg har alltid hatt deres støtte, sier han.

– Veldig takknemlig

Som følge av dette er Beckham selvsikker på at alle valgene han har gjort i livet har vært de riktige.

– Jeg er veldig takknemlig og heldig som fortsatt føler alle avgjørelser jeg har tatt i karrieren min var riktige. Ikke fordi jeg var suksessfull, men fordi jeg har gode minner fra alle steder jeg har bodd, sier han, og legger til at en viktig faktor i det er at familien også har trivdes uansett hvor de har vært.

Kona Victoria Beckham (46) og deres fire barn, Brooklyn (21), Romeo (17), Cruz (15) og Harper (9), har nemlig alltid pakket opp livene sine og blitt med dit fotballstjernen har jobbet. Blant annet bodde familien i Los Angeles i seks år.

– Når jeg ser tilbake på de årene, for eksempel, hadde jeg det bra på banen, men ved siden av dette elsket barna mine hvert eneste minutt. Så det var en riktig avgjørelse, sier han.

Venter barn igjen

Torsdag skrev flere medier, deriblant Mirror, at Rachel McAdams og kjæresten Jamie Linden venter sitt andre barn.

Babynyheten var imidlertid kun basert på rykter, men nå kan Daily Mail avsløre at det faktisk er hold i ryktene. De har nemlig publisert flere bilder av «The Notebook»-stjernen der den voksende babymagen hennes kommer tydelig til syne.

GRAVID: Rachel McAdams og kjæresten venter sitt andre barn sammen. Fra før av har de en to år gammel sønn. Foto: NTB Scanpix

41-åringen har vært sammen med Jamie Linden siden 2016, og sammen har de en sønn som ble født i 2018.

Verken McAdams eller Linden har bekreftet nyheten selv.

Ny sesong rett rundt hjørnet

Netflix-serien «The Crown» har vist seg å være en stor seersuksess, og nå kan endelig fansen juble over at sesong fire snart blir tilgjengelig for dem på streamingtjenesten.

På Facebook har Netflix delt traileren for den kommende sesongen, og røper samtidig at den kommer 15. november.

Ifølge Harper's Bazaar vil sesong fire blant annet avdøde prinsesse Diana endelig gjøre sin entré i serien. Det er Emma Corrin (24) som har sikret seg rollen som Diana.

I likhet med sesong tre vil også den fjerde sesongen ta for seg livet til prins Charles i større grad enn tidligere, ifølge Josh O'Connor (30) - som spiller den britiske prinsen.

– Sesong fire handler mye om Diana og Charles-årene, og fokuserer spesielt på hva som skjedde mellom dem og hvilke utfordringer det førte med seg, har han sagt til Vulture.