David Beckham roser prins Harry for hvordan han har taklet papparollen.

Den tidligere fotballsensasjonen støtter prins Harrys beslutning om å trekke seg fra sine kongelige plikter, og avgjørelsen om å flytte til Canada med Meghan og sønnen deres Archie på 9 måneder.

De to har vært gode venner lenge, og ekteparet Beckham deltok i det kongelige bryllupet i 2018.

Fra én familiefar til en annen

I et intervju med Entertainment Tonight forteller Beckham at kompisene har ikke snakket om den kongelige overgangen, men han uttrykker sin støtte til prins Harry.

- Jeg har ikke snakket med Harry om flyttingen. Men vi snakker som venner, og det er det viktigste for meg, fortalte Beckham til ET.

Fotballikonet forteller videre at han tror Harry nyter å være en nybakt og ung far, noe de har alltid har snakket om.

FAMILIEKJÆR: David Beckham sammen med tre av sine fire barn. Foto: Henry Nicholls (Reuters)

Beckham er selv en etablert familiemann med fire barn og et 20-års langt ekteskap med den tidligere Spice Girls-stjernen Victoria Beckham. Han forteller at både han og kona er stolte over hvordan Harry har tilpasset seg papparollen, noe han består med glans.

- Vi elsker ham og han er en fantastisk person. Jeg er stolt over å se ham vokse opp som et individ og at han er den personen enhver far vil være. Alle fedre vil være kjærlig mot barna sine, og det jeg ser i han, avslutter fotballikonet.

Kutter pengestrømmen til Meghan og prins Harry

I januar sjokkerte paret da de annonserte at de ønsket å trekke seg fra sine kongelige roller. Det startet en debatt om hvordan paret skulle livnære seg, og ikke minst hvilke nye roller de skal ha i kongefamilien.

SJOKK: Hertugparet overrasket en hel verden med nyheten om å trekke seg tilbake og flytte til Canada med sønnen Archie. Foto: Paul Edwards (Pa Photos)

Prins Harry og hertuginne Meghan kom til Canada i november i fjor. Siden de er kongelige, er den canadiske staten pliktige til å ta på seg regningen for å passe på sikkerheten rundt paret og barnet.

Det er altså canadiske skattebetalere som har stått for regningen for ekteparets sikkerhetsopplegg.

Men det er det imidlertid snart slutt på. I en uttalelse offentliggjort torsdag denne uken, vil politiet innen få uker slutte å ta denne kostnaden over budsjettet. Ekteparet må selv ta regningen framover.

Sikkerhetseksperter har tidligere uttalt at kostnaden for hertugparet beløper seg på mellom 70 og 200 millioner norske kroner i året.

Takket være støtte fra prins Charles og at ekteparet sitter på en god formue, vil de ikke bli blakke med det første.

Ifølge advokat og mediemann Harvey Lein er prinsen og hertuginnen på vei til å bli milliardærer.

- Misforstå ikke, Harry og Meghan er svært salgbare, svært salgbare, sier Levin.